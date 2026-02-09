Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом

Номинант на «Оскар» Бронзит предложил ввести маркировку фильмов, созданных с ИИ

Tекст: Мария Иванова

Трехкратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит предложил ввести отдельную маркировку для фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Мне кажется, пора на законодательном уровне подумать о маркировке «сгенерировано искусственным интеллектом». Мы же маркируем возрастные категории контента... Оказалось, полезная вещь», – заявил Бронзит. Он убежден, что нейросети станут эффективным инструментом в руках кинематографистов, однако считает, что из-за ускорения производства информации зритель рискует потеряться в цифровом потоке.

Бронзит при этом отметил, что страх аниматоров перед технологиями обоснован, но преувеличен, и в ближайшем будущем индустрия не будет полностью зависеть от ИИ. Он считает, что традиционный ручной труд в творчестве пока незаменим и сравнивает искусственный интеллект с новыми, но естественными этапами развития инструментов художника.

В разговоре о тенденциях в российской анимации режиссер выразил мнение, что аниматорам стоит отходить от жанра сказок, поскольку этот сегмент уже перенасыщен. «Слишком много делается сказок. Это меня страшно удивляет. Хочется воскликнуть: ребята, найдите, наконец, другие истории!» – признался Бронзит, добавив, что если делать сказки на уровне Юрия Норштейна, вопросов не возникает.

Также Бронзит рассказал, что за последнее десятилетие отечественная анимация приблизилась к уровню голливудских студий по качеству производства, изображения и звука. Он подчеркнул, что слабым местом остаются сценарии, но уверен, что с этим можно справиться. Особую роль, по его словам, сыграла государственная поддержка, помогающая развитию как независимого, так и авторского кино, а также дебютных проектов.

Напомним, короткометражный фильм «Три сестры» стал третьей работой Бронзита, номинированной на «Оскар». Ранее международное признание получили картины «Уборная история – любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Ранее режиссер Константин Бронзит заявил, что не будет адаптировать свой номинированный на «Оскар» мультфильм для западной аудитории.