В шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 созданных с участием россиян фильмов

Tекст: Мария Иванова

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры» и еще 16 фильмов с участием россиян попали в шорт-листы премии «Оскар» 2026 года, передает РИА «Новости».

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список претендентов в 12 категориях 98-й церемонии вручения.

Сам Бронзит отметил: «Я подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны его происхождения».

В целом участие в создании фильмов-соискателей приняли 37 российских специалистов – как кинематографистов, так и музыкантов. В частности, семь россиян работали над визуальными эффектами для научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», а саунд-дизайнер Дмитрий Новиков занимался звуковым оформлением. Фильм представлен сразу в четырех шорт-листах: «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучшая оригинальная песня» и «Лучший звук».

Оператор Евгения Александрова внесла свой вклад в бразильский фильм «Тайный агент», претендующий на призы за международный фильм и лучший кастинг.

В криминальной драме «Орудия» работали художник-постановщик Константин Сумцев и ассистент постпродакшена Ева Резник.

Художники Евгений Анциферов, Дмитрий Виноградов и Родион Власов создали специальные эффекты для фильма «Злая. Часть 2», а актриса Любовь Елкина сыграла в картине «Франкенштейн», где аниматор Никита Лебедев также занимался эффектами.

Российские специалисты были задействованы и в других крупных проектах, включая «Супермен», «Миссия невыполнима: Финальная расплата», «Грешники», «Марти Великолепный», «Капитан Америка: Новый мир», «Трон: Арес» и F1. Среди музыкантов отметился флейтист Павел Мансуров, игравший для саундтрека к комедии «Бугония».

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, а трансляция будет доступна на YouTube. Вести церемонию, как и раньше, будет американский комик Конан О'Брайен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный артист России Николай Бурляев призвал отказаться от участия российских фильмов в премии «Оскар».

Напомним, в прошлом году российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, не получил награду, она досталась Кирану Калкину. Однако американский актер Роберт Дауни – младший похвалил российского актера Юру Борисова за его роль в фильме Шона Бэйкера «Анора» во время церемонии награждения премии «Оскар».

Между тем Американская киноакадемия ввела новые правила для членов жюри, обязывая их подтверждать просмотр всех номинированных фильмов для получения права голоса.