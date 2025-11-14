NBC сообщил о новых правилах подтверждения просмотра фильмов для жюри «Оскара»

NBC: Жюри «Оскара» обязали подтверждать просмотр фильмов через сервис киноакадемии

Tекст: Мария Иванова

Члены Американской академии кинематографических искусств и наук теперь обязаны подтверждать просмотр фильмов, претендующих на «Оскар», с помощью специального стримингового сервиса Academy Screening Room, управляемого самой академией, сообщает NBC.

Такая мера предусмотрена обновленными правилами, действующими с апреля: жюри обязано увидеть все картины в соответствующей категории, чтобы получить право голосовать в финальном раунде, передает РИА «Новости».

Как уточняет телеканал, фильмы, просмотренные непосредственно через Academy Screening Room, будут засчитаны автоматически, а те, что жюри смотрит на кинофестивалях или других площадках, им придется отмечать вручную на сайте либо в приложении академии.

В электронном письме, оказавшемся в распоряжении NBC, подчеркивается, что отсутствие отметок о просмотре всех необходимых фильмов лишит члена академии права участвовать в голосовании. Членам жюри будут также приходить напоминания о том, какие картины им еще нужно посмотреть для получения права голоса.

Некоторые члены академии, пожелавшие сохранить анонимность, признались телеканалу, что проконтролировать реальный просмотр будет трудно. По их словам, фильм можно просто включить на стриминговом сервисе, что не означает реального просмотра.

Церемония вручения «Оскара» пройдет 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, а окончательный список номинантов представят 22 января.

Ранее Народный артист РФ режиссер, писатель, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от выдвижения российских фильмов на премию «Оскар» и создать национальную альтернативу.

Американский президент в прошлом году назвал церемонию «Оскар» «плохим политкорректным шоу» и обвинил киноакадемию в несправедливости.

Ранее для номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» ввели обязательный минимум кинопроката.