Путин и Рахмон поговорили об атаке на резиденцию президента России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

В ходе разговора было отмечено, что провокацию провели на фоне интенсивных российско-американских контактов по украинскому урегулированию.

Кроме того, политики затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Они также условились укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

Президенты поздравили друг друга с наступающим 2026 годом.

Ранее Минобороны поясняло, как киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области, оно отмечало, что в атаке использовался 91 ударный дрон.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.