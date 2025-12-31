  • Новость часаМинобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    59 комментариев
    31 декабря 2025, 12:21 • Новости дня

    Путин и Рахмон поговорили об атаке на резиденцию президента России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский и таджикистанский президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обменялись мнениями об атаке киевского режима на государственную резиденцию российского лидера.

    «Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

    В ходе разговора было отмечено, что провокацию провели на фоне интенсивных российско-американских контактов по украинскому урегулированию.

    Кроме того, политики затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Они также условились укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

    Президенты поздравили друг друга с наступающим 2026 годом.

    Ранее Минобороны поясняло, как киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области, оно отмечало, что в атаке использовался 91 ударный дрон.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    33 комментария

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    30 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».

    Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.

    В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.

    В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.

    30 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Во Франции потребовали оценить причастность НАТО к атаке на резиденцию Путина

    Французский политик Филиппо призвал расследовать причастность Парижа к атаке на Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Руководитель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Он заявил, что реакция главы США Дональда Трампа на этот инцидент показательна: «Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс...».

    Филиппо подчеркнул необходимость скорейшей оценки возможной причастности Франции, других стран Европы и НАТО к этому инциденту, назвав его актом саботажа. Он обратил внимание на последствия такой атаки и риск обострения международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Американский обозреватель Эдди Гонсалес счел попытку атаки проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    31 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны озвучило направления атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения радиотехнических войск ВС России пресекли воздушную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с территории Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны.

    Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

    «Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнули в Минобороны.

    В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

    Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские силы ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

    «Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», – отметили в оборонном ведомстве.

    До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом на государственном уровне

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии резко осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав произошедшее проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «дичайшим терроризмом на государственном уровне», передает «Пул первого».

    «И я думаю о том, кому это надо?» – заявил президент Белоруссии.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с использованием беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    30 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    В США оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина как признак слабости

    Эксперт Гонсалес назвал атаку на резиденцию Путина провалом Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель Эдди Гонсалес заявил, что попытка Вооруженных сил Украины атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина стала проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    Попытка атаки госрезиденции Владимира Путина, совершённая украинскими силами, продемонстрировала беспомощность Владимира Зеленского и его зависимость от внешних факторов, заявил американский политический обозреватель Эдди Гонсалес. По его словам, «это откровенная провокация со стороны сил, препятствующих миру. Она направлена на срыв мирного процесса на всех уровнях», передает ТАСС.

    Гонсалес отметил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул: рад, что не поставлял Украине ракеты Tomahawk. По мнению эксперта, подобная реакция указывает на осознание Соединёнными Штатами опасности дальнейших поставок вооружения Киеву.

    Эксперт добавил, что атака показала неспособность Зеленского контролировать ситуацию: он, по мнению аналитика, не может противостоять тем силам, которые спровоцировали нападение на резиденцию президента России. Гонсалес считает, что таким образом Зеленский «марионетка», а контроль со стороны Трампа над ним минимален.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаки 91 беспилотником на госрезиденцию Путина в Новгородской области. По словам министра, все дроны были уничтожены, сведений о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.

    Ранее Кремль засекретил место нахождения президента Владимира Путина после атак киевского режима.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорных позиций России после нападения украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Эксперты отметили, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.

    30 декабря 2025, 13:29 • Новости дня
    Мирзиёев осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

    Президент Узбекистана Мирзиёев назвал атаку Киева терактом против России

    Мирзиёев осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговорас президентом России Владимиром Путиным президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил возмущение атакой БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщили в Кремле.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил своё возмущение атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, сообщается на сайте Кремля.

    В телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным Мирзиёев осудил действия Киева, назвав их «безрассудными террористическими действиями киевского режима».

    Согласно данным Кремля, оба лидера выразили удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений между Москвой и Ташкентом. Особо отмечены успехи в развитии стратегического партнёрства и союзничества России и Узбекистана. Телефонный разговор двух президентов прошёл на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и сохраняющейся напряжённости в регионе.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    30 декабря 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении диалога Путина и Трампа после атаки на резиденцию

    Tекст: Вера Басилая

    Провокации со стороны Киева не способны пошатнуть доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается доверительным, несмотря на провокации со стороны Киева, передает ТАСС.

    По его словам, «подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами». В Кремле затруднились оценить, насколько атака с Украины повлияла на переговорный процесс по Украине. При этом Песков отметил, что переговорная позиция России по этому вопросу теперь будет ужесточаться.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать подробности ужесточения своей позиции по урегулированию ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию лидера страны.

    Москва пообещала уделять особое внимание диалогу с США.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    30 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Жапаров осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина
    Жапаров осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с атакой Вооружённых сил Украины на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал атаку беспилотников на резиденцию в Новгородской области провокационной.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера и назвал это неподходящим временем для подобных действий.

    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    30 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Бахрейн осудил атаку беспилотниками на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Бахрейн выразил решительное осуждение в связи с попыткой атаки дронами государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

    Бахрейн решительно осудил попытку Киева атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС.

    В заявлении министерства иностранных дел королевства сказано, что МИД выразило решительное осуждение Королевством Бахрейн попытки атаки резиденции его превосходительства Владимира Путина, президента дружественной Российской Федерации.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар беспилотника, заявив о недопустимости подобных действий во время переговоров о прекращении спецоперации на Украине.

    Китай призвал не допустить эскалации ситуации после атаки.

    МИД ОАЭ осудил попытку нападения со стороны киевского режима, отметив угрозу стабильности государства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность случившимся, подчеркнув необходимость дипломатического урегулирования.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал инцидент гнусным актом, представляющим угрозу миру.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции в связи с нападением.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин довел до Дональда Трампа информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    30 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Додик назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области является актом терроризма и свидетельствует о бессилии Владимира Зеленского, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    Додик подчеркнул важность противодействия терроризму со стороны всего человечества и отметил, что большинство мировых лидеров осудили эту инициативу Киева, передает ТАСС.

    «Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом – обязанность всего человечества. Поэтому вполне естественно, что большинство мировых лидеров осуждают этот бессмысленный акт. В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа», – написал Додик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    31 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

    Президент Таджикистана осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

    Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с применением беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил решительное осуждение недавней атаки беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области, передает ТАСС. В официальном сообщении пресс-службы президента Таджикистана также отмечается, что подобные действия рассматриваются как угроза безопасности руководства страны и государственным объектам.

    Рахмон особо подчеркнул недопустимость атак этого рода и указал, что они препятствуют переговорам по достижению мира и стабильности. В ходе разговора лидеры обсудили меры по обеспечению дальнейшей безопасности и укреплению сотрудничества в вопросах противодействия современным угрозам.

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

