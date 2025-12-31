Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.
Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.
США решили изучить данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина
Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путин
Tекст: Вера Басилая
Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
Власти США намерены всесторонне исследовать разведывательные данные по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России, передает ТАСС. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.
«Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, расследование будет направлено на получение полной информации о произошедшем.
Помимо этого, Уитакер охарактеризовал возможную причастность Киева к атаке как «безрассудную» и выразил мнение, что такие действия негативно сказываются на перспективе установления мира на Украине.
Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
Tекст: Катерина Туманова
Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.
«Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.
Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.
Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.
В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.
Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
Tекст: Илья Абрамов
Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.
Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.
Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.
Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.
Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.
Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.
Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.
Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.
Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.
Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).
Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.
Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.
Минфин США сообщил о снятии санкций с экс-зампреда Сбербанка
Экс-зампреда Сбербанка Бурико исключили из санкционных списков США
Tекст: Тимур Шайдуллин
Александра Бурико, ранее занимавшая должность зампреда правления Сбербанка, больше не подпадает под санкции, введённые Соединёнными Штатами в 2022 году.
Министерство финансов США сняло санкции с бывшего заместителя председателя правления Сбербанка Александры Бурико, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь на Бурико больше не распространяются ограничения, ранее введённые в связи с её работой в крупнейшем российском банке.
Причины и объяснения исключения Бурико из санкционных списков в заявлении не приводятся. Ограничения против Сбербанка, напомним, были введены Вашингтоном в апреле 2022 года и подразумевали как заморозку активов, так и запрет на коммерческие контакты для граждан и компаний США. Уже в мае 2022 года стало известно, что Александра Бурико ушла из Сбера, однако рестрикции сохранялись до этого дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл». До этого поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию были освобождены от американских санкций.
Кроме того, в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа были сняты санкции с белорусского калия.
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Tекст: Катерина Туманова
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.
«Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.
Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.
Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.
В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.
Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.
Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
Tекст: Валерия Городецкая
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».
В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.
Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.
Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».
Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана
Путин и Пезешкиан обсудили развитие энергетики, транспорта и ядерной программы
Tекст: Денис Тельманов
Телефонный разговор президентов России и Ирана затронул ключевые темы двусторонних отношений, включая совместные проекты в энергетике и транспортной инфраструктуре.
Главы России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по телефону, передает ТАСС. В ходе беседы лидеры уделили особое внимание усилиям по развитию партнерства в сфере энергетики и модернизации транспортной инфраструктуры.
Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Президенты обменялись мнениями по способам укрепления взаимодействия между странами в различных секторах и подчеркнули важность скоординированных действий на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и выполнение достигнутых договоренностей.
Масуд Пезешкиан выступил с заявлением после угроз президента США Дональда Трампа. Москва призывает к сдержанности на Ближнем Востоке и подчеркивает важность диалога с Ираном.
Дональд Трамп допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность новых военных действий против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.
NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
Tекст: Вера Басилая
Президент США Дональд Трамп в приватном разговоре после просмотра парада Победы отметил силу России, заявив о ее непобедимости, сообщает The New York Times.
Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».
«Они выглядят непобедимыми», – отметил Трамп в мае в беседе со своими помощниками, когда смотрел видеозапись военного парада.
The New York Times подчеркивает, что Трамп уверен: тот, кто сильнее, всегда имеет преимущество при заключении сделок. В публикации отмечается, что президент США традиционно придерживается такой позиции в вопросах внешней политики.
Ранее в интервью телеканалу NewsNation Трамп рассказал, что во время визита в Ватикан советовал Владимиру Зеленскому заключить сделку по вопросам минеральных ресурсов, объяснив это тем, что Россия, по его мнению, больше и сильнее.
Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление ранее разрушенных российско-американских отношений.
Россиянина Постового освободили в США и депортировали
Tекст: Алексей Дегтярёв
Российского инженера Дениса Постового депортировали из Соединенных Штатов после длительного содержания в американской тюрьме, несмотря на не снятые обвинения, сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Постовой был освобожден после совместных усилий команды защиты, дипломатов и родственников, пояснил Мельников, передает ТАСС.
Правозащитник сообщил, что приговор Постовому не был вынесен, однако за счет грамотной юридической работы решение о депортации вступило в силу.
Мельников подчеркнул, что Постовому оказывалась медицинская помощь несмотря на ряд хронических заболеваний. Теперь инженер сможет продолжить лечение уже в российских медицинских учреждениях и встретить праздники с семьей, в том числе с четырьмя несовершеннолетними детьми.
В октябре суд в США определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря.
Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим
Tекст: Катерина Туманова
Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.
Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.
«После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.
Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.
Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.
Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году «много ярких дней с семьёй»
Tекст: Катерина Туманова
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) с высоты 400 км поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали мира в душе, веры в чудеса, сил преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
«Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», – начал поздравление Кудь-Сверчков.
Космонавт Микаев отметил, что в семейный праздник Новый год они даже на орбите чувствуют любовь и поддержку родных. В преддверии праздника люди всегда надеются на чудо, поэтому он пожелал россиянам продолжать верить в чудеса и действовать.
«Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте», – сказал Микаев.
Космонавт Платонов призвал в новом году быть добрее и внимательнее к ближним, делиться праздничным настроением, поддерживать тех, кому нелегко.
«Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!» – поздравил космонавт Роскосмоса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз поздравил космонавтов на МКС наступающим с Новым годом. Более 45 тыс. добровольцев поздравили россиян с Новым годом. Дед Мороз поделился, что больше всего мечтает о мире и согласии на всей планете, чтобы люди чаще слушали и поддерживали друг друга.
Полянский: Россия ждёт отклика США на предложение Путина по лимитам ДСНВ
Tекст: Катерина Туманова
Москва надеется на поддержку инициативы президента России Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона, сообщил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, прежде занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.
По его словам, сфера контроля вооружений остается единственной, где новый курс США во главе с президентом Дональдом Трампом пока не пересмотрен, а существовавшие договоренности прежде подвергались систематическому разрушению со стороны Вашингтона.
Полянский подчеркнул, что на сегодня единственным действующим соглашением остался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.
«Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений», – сказал он ТАСС.
Полянский добавил, что на площадке ООН импульс от новых подходов Трампа ощущается не только по украинскому досье.
«Наши американские коллеги теперь ставят на голосование и голосуют против многих резолюций ГА ООН, содержащих упоминания гендерных, климатических и развитийных установок, которые раньше США вместе с европейцами рьяно продвигали», – сообщил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в октябре сообщал, что вопрос продления ДСНВ уже не рассматривается, а Россия до февраля 2026 года соблюдает количественные ограничения по договору. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ. Белый дом назвал приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.
МИД: Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30–31 октября
Tекст: Вера Басилая
Встреча глав МИД «Большой двадцатки» (G20) состоится под председательством США 30–31 октября 2026 года, а саммит лидеров примет Майами 14–15 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
Встреча глав МИД стран G20 пройдет под председательством США 30–31 октября 2026 года. Официальную информацию озвучил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, на 2026 год Вашингтон утвердил рабочую структуру переговорных форматов, куда вошли направления по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию ради экономического роста, передает ТАСС.
В течение года будут организованы пять тематических министерских конференций по ключевым вопросам повестки. Основная встреча глав МИД состоится в конце октября. Российские представители назначены по всем четырем экспертным направлениям форума.
Бердыев уточнил, что Россия планирует активное участие в предстоящих мероприятиях G20, включая саммит лидеров в Майами, который назначен на 14–15 декабря 2026 года. Дипломат подчеркнул, что страна готова работать на соответствующем уровне по всем озвученным направлениям.
Российская сторона рассчитывает, что тема Украины не появится в итоговых документах G20 при председательстве США.
Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США.
Ветеринар призвала не угощать питомцев едой с новогоднего стола
Tекст: Катерина Туманова
Праздничные блюда с новогоднего стола могут быть опасны для домашних животных из-за содержания в них вредных ингредиентов, сообщила ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ «Мосветобъединение» Наталья Левченко.
«Угощать питомца едой с праздничного стола не самая хорошая идея. Человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая, соленая для питомцев. Какао, авокадо, виноград, чеснок и лук вызывают интоксикацию у животных», – рассказала она ТАСС.
Ветеринар предупредила, что даже небольшой кусок сыра может спровоцировать боль и дискомфорт у питомцев с проблемами ЖКТ.
Она порекомендовала покупать специальные лакомства для домашних животных, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний и аллергии у питомца.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов. Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек. Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи.
«Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат?
Подробности
Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад?
Подробности
«Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия.
Подробности
Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины?
Подробности
В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек.
Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.
Подробности
В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.
Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.
Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.
В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.
Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.
Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД
Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?
В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.
Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.
Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.
После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.
Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.
Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.
«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.
В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.
Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.
Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.