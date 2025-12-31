В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.
«Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.
Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.
Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.
В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.
Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.
