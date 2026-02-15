Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.7 комментариев
Перекрытие Крымского моста задержало 15 поездов
Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД.
Движение 15 пассажирских поездов с Крымом оказалось задержано из-за длительного перекрытия Крымского моста, передает РИА «Новости». По информации Северо-Кавказской железной дороги, отставание от графика составило от получаса до семи часов, при этом задержки затронули поезда, следующие из Петербурга, Москвы, Адлера, Кисловодска и других городов в Симферополь и Севастополь, а также в обратном направлении.
Крымский мост был закрыт для движения вечером субботы, 14 февраля, а вновь полностью открыт только в воскресенье утром, к 6:26 по московскому времени. В компании подчеркнули, что сейчас движение восстановлено и принимаются меры для сокращения времени задержек поездов.
В сообщении железнодорожников уточняется: «В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов». Среди задержавшихся составов – рейсы между Петербургом, Москвой, Симферополем, Севастополем, Адлером и Кисловодском.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост остановил движение и задержал двенадцать поездов.
Компания «Гранд сервис экспресс» заявила о задержках поездов, следующих в Крым.
Поезда, направлявшиеся в Крым и обратно, задерживались на срок до семи часов.