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Поезда в Крым и обратно задержались на срок до семи часов
Движение поездов по маршрутам в Крым и из него сегодня оказалось затруднено, пассажирам пришлось ожидать отправления до семи часов.
Как сообщила компания «Гранд сервис экспресс», 12 поездов по направлениям в Крым и обратно задерживаются в пути, передает ТАСС. По состоянию на 09.00 задержка поезда Омск – Симферополь составляет около шести часов, нескольких поездов Москва – Симферополь – от шести с половиной до семи часов, поезда Петербург – Симферополь – пять часов.
В обратном направлении наиболее долгие задержки у поездов Симферополь – Москва, Феодосия – Москва, Симферополь – Смоленск – от четырех до пяти с половиной часов. Поезда из Севастополя и Евпатории в Петербург задерживаются на два часа, Симферополь – Москва – на полтора часа.
Компания отметила, что «время задержки в пути может измениться». Пассажирам предоставляют питание, задействованы все возможности для уменьшения времени ожидания.
В понедельник в пробке у Крымского моста скопилось более 1,6 тыс. автомобилей.