Поезда в Крым и обратно задержались на срок до семи часов

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила компания «Гранд сервис экспресс», 12 поездов по направлениям в Крым и обратно задерживаются в пути, передает ТАСС. По состоянию на 09.00 задержка поезда Омск – Симферополь составляет около шести часов, нескольких поездов Москва – Симферополь – от шести с половиной до семи часов, поезда Петербург – Симферополь – пять часов.

В обратном направлении наиболее долгие задержки у поездов Симферополь – Москва, Феодосия – Москва, Симферополь – Смоленск – от четырех до пяти с половиной часов. Поезда из Севастополя и Евпатории в Петербург задерживаются на два часа, Симферополь – Москва – на полтора часа.

Компания отметила, что «время задержки в пути может измениться». Пассажирам предоставляют питание, задействованы все возможности для уменьшения времени ожидания.

В понедельник в пробке у Крымского моста скопилось более 1,6 тыс. автомобилей.