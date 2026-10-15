Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин заявил о первостепенном значении демографии для России
Демография и все связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для страны, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».
Путин прокомментировал предложение поддержать проведение диспансеризации на рабочих местах с оценкой репродуктивного здоровья, передает РИА «Новости».
«То, что вы подняли для дискуссии, представляет первостепенные вопросы для России – я имею в виду демографию и все, что с ней связано», – заявил Путин.
По его словам, такие инициативы заслуживают поддержки.
В субботу были названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости.
В прошлом месяце Владимир Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.