Tекст: Ольга Никитина

Как развивается искусственный интеллект в России

Развитие искусственного интеллекта в России строится сразу по нескольким направлениям: создание собственных фундаментальных моделей, расширение вычислительной инфраструктуры, подготовка специалистов, внедрение ИИ в экономику и государственное управление, развитие автономного транспорта и формирование отдельного правового регулирования.

Базовым государственным документом остается Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она была утверждена в 2019 году и существенно обновлена в 2024-м с учетом быстрого развития генеративных нейросетей.

К 2030 году использование ИИ должно обеспечить совокупный прирост ВВП России не менее чем на 11,2 трлн рублей накопленным итогом. Ежегодный объем услуг по разработке и внедрению ИИ-решений планируется увеличить как минимум до 60 млрд рублей.

Еще одна цель – существенный рост вычислительной инфраструктуры и подготовки кадров. Стратегия предусматривает увеличение числа выпускников вузов по направлениям искусственного интеллекта и расширение использования ИИ в приоритетных отраслях экономики.

Какая стратегия развития ИИ действует в России

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта рассчитана до 2030 года.

Среди ее основных задач – поддержка российских разработчиков, научных исследований, инфраструктуры и образования, стимулирование внедрения ИИ в экономику и социальную сферу, развитие нормативного регулирования и повышение безопасности применения нейросетей.

Отдельное значение придается технологическому суверенитету. Россия развивает собственные фундаментальные модели и вычислительные мощности, чтобы критически важные системы не зависели исключительно от иностранных технологий.

К 2030 году доля приоритетных отраслей экономики с высоким уровнем готовности к внедрению искусственного интеллекта должна достичь 95%.

Закон об искусственном интеллекте в России

Одним из главных событий 2026 года стало принятие Федерального закона № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».

Основная часть закона вступила в силу 1 сентября 2026 года.

Документ регулирует прежде всего разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, поэтому называть его универсальным законом абсолютно обо всех разновидностях ИИ было бы неточно.

Закон вводит понятия суверенных и национальных больших фундаментальных моделей, определяет полномочия государственных органов и устанавливает меры поддержки российских разработчиков.

Разработчиками суверенных и национальных моделей могут выступать российские юридические лица, а обработка и хранение соответствующих данных должны осуществляться на территории России.

Часть требований начнет действовать 1 марта 2027 года. В частности, это касается ряда обязанностей разработчиков, маркировки материалов, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ, и правил использования результатов интеллектуальной деятельности.

Что такое суверенная и национальная модель ИИ

Новый закон закрепляет специальные категории больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

Их развитие должно снизить зависимость от зарубежных ИИ-платформ в чувствительных сферах и обеспечить государству и российским компаниям доступ к технологиям, работающим в отечественной инфраструктуре.

Особое значение собственные модели получают для государственного управления, критической информационной инфраструктуры и других сфер, где требования к защите данных особенно высоки.

Президентская комиссия по искусственному интеллекту

В феврале 2026 года была создана Комиссия при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Она должна координировать работу федеральных органов власти, Банка России, регионов и заинтересованных организаций.

В задачи комиссии входит формирование стратегических подходов к развитию и внедрению ИИ, адаптация отраслей экономики и государственного управления к активному использованию новых технологий, а также совершенствование законодательства.

Аналогичные структуры рекомендовано создавать в российских регионах.

Как государство поддерживает искусственный интеллект

Развитие ИИ финансируется в том числе через федеральный проект «Искусственный интеллект», входящий в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Поддержка охватывает научные исследования, инфраструктуру, образование и внедрение российских технологий в компаниях.

В 2026 году были расширены возможности грантового финансирования особо значимых ИТ-проектов. Российские проекты в области искусственного интеллекта, соответствующие установленным условиям, могут получить гранты от 100 млн до 2 млрд рублей на срок до четырех лет.

Для таких ИИ-проектов размер государственного финансирования может достигать 80% стоимости проекта.

Отдельные налоговые механизмы позволяют бизнесу учитывать определенные расходы на российское программное обеспечение и технологии в повышенном размере при расчете налога на прибыль.

Центр развития искусственного интеллекта при правительстве

В 2025 году при правительстве России был создан Центр развития искусственного интеллекта.

Он работает на базе Аналитического центра при правительстве и координирует взаимодействие федеральных органов, регионов и организаций при реализации приоритетных ИИ-проектов.

Центр занимается мониторингом внедрения искусственного интеллекта, анализом развития отраслей, тиражированием успешных решений и сопровождением Национальной стратегии.

Таким образом, к 2026 году в России сформировалась многоуровневая система управления развитием ИИ – от президентской комиссии и правительства до профильных федеральных проектов и региональных программ.

Какие российские нейросети существуют

Наиболее известные российские генеративные ИИ-системы развивают «Яндекс» и «Сбер».

«Яндекс» создает семейство моделей Alice AI. В сентябре 2026 года компания открыла разработчикам собственную Alice AI Foundation LLM, полностью обученную с нуля.

По итогам третьего квартала 2026 года число пользователей, которые еженедельно решали задачи и общались с Алисой AI в чате, достигло 45 млн человек.

«Сбер» развивает семейство GigaChat. В 2026 году была представлена GigaChat 3.5 Ultra – крупная языковая модель собственной архитектуры, предназначенная в том числе для программирования, работы с длинными текстами, сложных рассуждений и автономных ИИ-агентов.

Российские разработчики создают не только языковые нейросети. Развиваются модели генерации изображений и видео, компьютерное зрение, антифрод-системы, технологии управления роботами и специализированный промышленный ИИ.

Где искусственный интеллект уже применяется в России

ИИ постепенно выходит далеко за пределы привычных чат-ботов и генераторов изображений.

Одно из наиболее заметных направлений – медицина. Платформа «МосМедИИ», которая дает регионам доступ к сервисам анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта, к осени 2026 года использовалась примерно 2,5 тыс. медицинских организаций из 75 регионов. Через нее было обработано более 18 млн исследований.

В энергетике искусственный интеллект применяется для мониторинга оборудования, предупреждения аварий и оптимизации производственных процессов. По данным Минэнерго, ИИ используют около 58% организаций ТЭК, а к 2027 году показатель планируется довести до 70%.

ИИ активно развивается и в транспорте, государственном управлении, банковской сфере, промышленности, сельском хозяйстве, лесном комплексе и системах безопасности.

Беспилотный транспорт в России

Автономный транспорт стал одним из наиболее заметных направлений практического использования искусственного интеллекта.

В Москве с сентября 2025 года работает первый в России беспилотный трамвай на регулярном маршруте.

В 2026 году продолжились испытания роботакси, а беспилотные грузовики расширили работу на федеральных трассах.

К ноябрю 2026 года более 120 автономных грузовых автомобилей работали на российских магистралях, а их совокупный пробег превысил 20 млн километров.

Роботы-доставщики в российских городах к ноябрю выполнили более 2 млн заказов.

Таким образом, технологии автономного движения в России уже используются не только на испытательных полигонах, но и в коммерческих и городских сценариях.

Как ИИ применяется в медицине

Одно из основных направлений – анализ диагностических исследований.

Алгоритмы компьютерного зрения помогают врачам анализировать рентгеновские снимки, компьютерную томографию и другие медицинские изображения.

При этом ИИ не заменяет врача. Он используется как дополнительный инструмент, способный обратить внимание специалиста на потенциально значимые изменения и ускорить обработку большого объема данных.

Развиваются и исследовательские системы. Российские ученые используют искусственный интеллект для поиска перспективных молекул, которые в будущем могут применяться при создании новых лекарств.

Искусственный интеллект в промышленности и энергетике

Для промышленности особенно важен так называемый промышленный ИИ.

Он применяется для прогнозирования поломок, управления оборудованием, контроля качества продукции, повышения производительности и сокращения простоев.

Системы компьютерного зрения позволяют автоматически обнаруживать дефекты и контролировать технологические процессы.

В энергетике нейросети анализируют состояние оборудования, помогают прогнозировать аварийные ситуации и оптимизировать работу инфраструктуры.

Именно такие прикладные сценарии рассматриваются как один из основных источников экономического эффекта от развития искусственного интеллекта.

ИИ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве

Российские сельхозпредприятия используют тысячи тракторов и комбайнов с элементами автопилотирования.

Компьютерное зрение позволяет технике самостоятельно ориентироваться в поле, поддерживать маршрут и точнее выполнять сельскохозяйственные операции.

В лесном хозяйстве алгоритмы машинного обучения применяют для анализа спутниковых снимков.

В 2026 году система дистанционного мониторинга Рослесхоза охватывала около 300 млн гектаров лесов в 41 регионе. Нейросети помогают выявлять незаконные рубки и другие изменения лесного фонда.

Как ИИ используется в государственных сервисах

Искусственный интеллект применяется и при взаимодействии граждан с государством.

Цифровые помощники помогают находить информацию об услугах и автоматизировать типовые обращения.

ИИ также используют для анализа массивов данных, организации работы городских служб и диспетчерских систем.

В отдельных проектах применение алгоритмов позволило значительно сокращать время обработки обращений и реагирования на городские инциденты.

ИИ и безопасность

Компьютерное зрение используется в городских и транспортных системах безопасности.

Системы распознавания лиц помогают искать людей, находящихся в розыске, и пропавших граждан.

ИИ активно применяется и в кибербезопасности: алгоритмы анализируют большие объемы файлов и сетевых событий, выявляя подозрительную активность быстрее, чем это возможно при полностью ручной обработке.

Банки используют нейросети в антифрод-системах для обнаружения подозрительных операций и защиты клиентов от мошенничества.

Как Россия готовит специалистов по искусственному интеллекту

Кадровая подготовка является отдельным направлением государственной политики.

В рамках проекта «Топ-ИИ» к 2026 году разработаны 72 образовательные программы высокого уровня. По итогам 2025 года на них обучались более 4,5 тыс. студентов.

Для школьников и студентов колледжей действует программа «Код будущего. Искусственный интеллект».

Одновременно развивается олимпиадное движение.

На Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI 2026 российская сборная получила восемь медалей – семь золотых и одну бронзовую – и третий год подряд стала абсолютным чемпионом соревнования.

Научные центры искусственного интеллекта

Государство поддерживает специализированные исследовательские центры ИИ при российских университетах и научных организациях.

За несколько волн отбора было сформировано 19 таких центров.

Они занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, в том числе большими языковыми моделями, компьютерным зрением, обработкой данных, робототехникой и применением ИИ в отдельных отраслях.

Поддержка исследовательских центров продлена до 2030 года.

Главные достижения российского ИИ к 2026 году

За последние несколько лет искусственный интеллект в России прошел путь от отдельных экспериментальных проектов до массового внедрения.

Российские разработчики создали собственные крупные языковые модели, которые используются миллионами людей. ИИ применяется в десятках регионов в медицине и системах безопасности, промышленности и энергетике.

Автономные грузовики прошли десятки миллионов километров, роботы-доставщики выполнили более 2 млн заказов, а беспилотный трамвай вышел на регулярный городской маршрут.

Параллельно формируется собственная система государственного регулирования, поддержки разработчиков и подготовки специалистов.

Какие проблемы остаются у искусственного интеллекта в России

Быстрый рост ИИ одновременно создает новые задачи.

Для обучения крупных моделей нужны значительные вычислительные мощности, дата-центры и электроэнергия. Поэтому отдельным государственным приоритетом стало развитие суперкомпьютеров и центров обработки данных.

Вторая проблема – кадры. Спрос на специалистов в машинном обучении, анализе данных и разработке ИИ остается высоким.

Третье направление – регулирование. Необходимо одновременно стимулировать инновации и устанавливать правила защиты персональных данных, интеллектуальной собственности и безопасности.

Отдельный вопрос – доверие пользователей. Генеративные модели могут допускать ошибки и создавать недостоверную информацию, поэтому в чувствительных сферах решения ИИ должны контролироваться человеком.

Что будет с искусственным интеллектом в России до 2030 года

До конца десятилетия развитие ИИ должно ускориться сразу по нескольким направлениям.

Продолжится создание российских фундаментальных моделей и рост вычислительной инфраструктуры. Предполагается более широкое использование ИИ в государственном управлении, промышленности, энергетике, медицине и транспорте.

Одновременно государство планирует увеличивать число специалистов и поддерживать российские разработки грантами и другими мерами.

Согласно Национальной стратегии, к 2030 году накопленный прирост российского ВВП за счет применения искусственного интеллекта должен достигнуть не менее 11,2 трлн рублей.

Кратко: искусственный интеллект в России в 2026 году

В России действует Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.

С 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон № 243-ФЗ о поддержке развития технологий ИИ, регулирующий прежде всего большие фундаментальные модели.

В феврале 2026 года создана президентская комиссия по развитию искусственного интеллекта.

Российские ИИ-проекты могут получать государственные гранты размером от 100 млн до 2 млрд рублей, а для соответствующих проектов финансирование может достигать 80% стоимости.

К крупнейшим российским генеративным ИИ-платформам относятся Alice AI и GigaChat.

ИИ уже применяется в медицине, промышленности, энергетике, транспорте, сельском и лесном хозяйстве, государственных сервисах и системах безопасности.

К 2030 году экономический эффект от использования ИИ в России должен существенно вырасти.

Частые вопросы

Как развивается искусственный интеллект в России?

Россия развивает собственные фундаментальные модели, вычислительную инфраструктуру, образовательные программы и прикладные ИИ-системы. Одновременно формируется законодательная база и система государственной поддержки.

Есть ли в России закон об искусственном интеллекте?

В 2026 году принят Федеральный закон № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он регулирует прежде всего разработку и применение больших фундаментальных моделей ИИ.

Когда вступил в силу закон об ИИ?

Основные положения начали действовать 1 сентября 2026 года. Часть норм вступит в силу 1 марта 2027 года.

Какие российские нейросети существуют?

К наиболее известным относятся Alice AI «Яндекса» и GigaChat «Сбера». Российские компании также разрабатывают системы компьютерного зрения, генерации изображений и видео, промышленные нейросети и технологии автономного транспорта.

Где в России используется искусственный интеллект?

ИИ применяется в медицине, промышленности, ТЭК, транспорте, банковской сфере, государственных сервисах, городском хозяйстве, сельском и лесном хозяйстве и системах безопасности.

Какие меры поддержки ИИ действуют в России?

Действуют федеральные проекты, государственные гранты, поддержка исследовательских центров, налоговые механизмы и программы подготовки специалистов.

Сколько государство выделяет на ИИ-проекты?

В рамках программы особо значимых ИТ-проектов отдельные разработки с применением российского ИИ могут получить гранты от 100 млн до 2 млрд рублей. Для подходящих проектов грантовое финансирование может составить до 80% стоимости.

Какая цель развития ИИ в России к 2030 году?

Одна из основных целей Национальной стратегии – получить не менее 11,2 трлн рублей накопленного прироста ВВП за счет применения технологий искусственного интеллекта.

Заменит ли искусственный интеллект людей на работе?

Государственная стратегия предполагает широкое внедрение ИИ в экономику, но технология в большинстве текущих сценариев используется как инструмент автоматизации отдельных задач. В чувствительных сферах сохраняется необходимость человеческого контроля.