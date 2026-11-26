При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Посла России вызвали в МИД Швеции
Посла России Беляева вызвали в МИД Швеции
Российского посла в Стокгольме Сергея Беляева вызвали в МИД Швеции для выражения демарша в связи с обвинениями в якобы нарушении воздушного пространства Польши и провокациях в Дании, сообщило российское посольство.
Российская сторона в ходе визита в шведское внешнеполитическое ведомство напомнила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по территории стран Евросоюза, передает ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что никаких убедительных доказательств причастности России к нарушению воздушного пространства Польши или противоправной деятельности в Дании представлено не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Польши решил вызвать российского посла из-за заявлений о нарушении воздушного пространства.
В субботу посол Сергей Беляев в ходе визита в шведский МИД заявил об отсутствии иностранных дипломатических представительств среди целей для России.
В прошлом месяце Сергей Беляев назвал дискриминацией попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Швеции при помощи визовых ограничений.