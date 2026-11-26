Посла России Беляева вызвали в МИД Швеции

Tекст: Ольга Иванова

Российская сторона в ходе визита в шведское внешнеполитическое ведомство напомнила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по территории стран Евросоюза, передает ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что никаких убедительных доказательств причастности России к нарушению воздушного пространства Польши или противоправной деятельности в Дании представлено не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Польши решил вызвать российского посла из-за заявлений о нарушении воздушного пространства.

В субботу посол Сергей Беляев в ходе визита в шведский МИД заявил об отсутствии иностранных дипломатических представительств среди целей для России.

В прошлом месяце Сергей Беляев назвал дискриминацией попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Швеции при помощи визовых ограничений.