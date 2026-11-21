Посол России ответил на демарш Швеции после взрыва у посольства в Киеве

Tекст: Катерина Туманова

Посол России Беляев 20 ноября был вызван в МИД Швеции для выражения демарша в связи со взрывом рядом со шведским посольством в Киеве, который произошел днем ранее. Во время беседы дипломат разъяснил российскую позицию, которая, как и прежде, указывает на то, что дипведомства целями России не являются, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

«Со своей стороны изложили российскую позицию, подчеркнув, что иностранные дипломатические представительства не являются целями для России», – сообщили в посольстве.

Там добавили, что шведской стороне напомнили о неоднократных предупреждениях Москвы относительно рисков пребывания иностранных дипмиссий в Киеве и необходимости обеспечения безопасности их сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Австрии Грозов отверг обвинения Вены в причастности Москвы к повреждению австрийского диппредставительства в Киеве. Правительство Швеции пригрозило российским спортсменам отказом во въезде.

Летом посол Беляев сообщил о направлении официальной ноты шведскому внешнеполитическому ведомству из-за атаки беспилотника на российскую дипмиссию.