И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Путин назвал скорость мысли важнее скорости ракет
Путин: Скорость мысли сегодня важнее скорости ракет
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице заявил, что в условиях невероятно быстрых изменений в военно-технической сфере скорость мысли становится важнее скорости ракет.
Кустурица поинтересовался, что будет наиболее важным для России сейчас – скорость ракет или ее православный дух.
«Вы знаете, на мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли», – ответил глава государства, сообщает сайт Кремля.
Путин сослался на оценки военных специалистов, которые отмечают растущую роль математических знаний на фоне стремительных изменений в вооружениях. «Потому что мне военные специалисты говорят: если вчера ещё важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная. И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает», – сказал президент.
«А духовная основа, крепость духа – это само собой, никто этого не отменял», – добавил он.
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