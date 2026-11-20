Billboard: U2 с новым альбомом сравнялись по числу хитов со Спрингстином

Tекст: Катерина Туманова

Свежий релиз стал для музыкантов первым альбомом с оригинальным материалом, занявшим первое место в британском чарте за последние 17 лет, пишет Billboard.

Теперь группа делит третье место в общем зачете самых успешных исполнителей в истории чарта с Брюсом Спрингстином. Лидерами списка остаются Робби Уильямс с 16 альбомами, The Beatles и The Rolling Stones, у которых по 15 пластинок, а также Тейлор Свифт и Мадонна, имеющие по 14 хитов.

В альбом вошла композиция «Torn», записанная в дуэте с Долли Партон. Эта песня стала последней вокальной партией, которую американская исполнительница успела записать перед смертью в августе.

По данным издания, продажи пластинки Carnaval De Luz превысили показатели остальных пяти альбомов U2 из топ-5 чарта вместе взятых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский исполнитель Джеймс Блант сменил имя на название ирландского лоукостера после успеха своего альбома в хит-парадах. В начале месяца канадский музыкант The Weeknd установил рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура. В сентябре лидер ирландского коллектива U2 Боно рассказал о записи последней песни американской певицы Долли Партон совместно с группой.