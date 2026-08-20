Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Меладзе запросил 15 млн рублей за концерт в России
Певец Валерий Меладзе продолжает принимать заказы на выступления в России, запрашивая за один концерт гонорар свыше 15 млн рублей без скидок, сообщают Telegram-каналы.
Представители артиста в настоящее время обсуждают организацию его выступления на Алтае, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным источника, певец не делает скидок для российских заказчиков, требуя аналогичную сумму и за зарубежные корпоративы.
«Певец готов выступить в любой точке нашей страны. За это он просит более 15 млн рублей», – отмечает издание.
Известно, что артист уже дал согласие на участие в свадебном торжестве на Алтае, запланированном на март 2027 года.
На мероприятие исполнитель прибудет в сопровождении команды из 13 человек. Организаторы должны дополнительно оплатить перелет бизнес-классом, проживание в люксе пятизвездочной гостиницы и аренду автомобиля премиум-класса.
В райдере также указано обязательное наличие в гримерке сливочного масла и варенья, при этом алкогольные напитки категорически исключены.
Месяцем ранее Меладзе полностью исключил российские площадки из своего графика.
В прошлом году команда артиста утвердила план гастролей исключительно за рубежом.
Летом 2024 года певца заметили на тайном корпоративе в подмосковном ресторане.