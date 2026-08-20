Меладзе запросил 15 млн рублей за концерт в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители артиста в настоящее время обсуждают организацию его выступления на Алтае, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, певец не делает скидок для российских заказчиков, требуя аналогичную сумму и за зарубежные корпоративы.

«Певец готов выступить в любой точке нашей страны. За это он просит более 15 млн рублей», – отмечает издание.

Известно, что артист уже дал согласие на участие в свадебном торжестве на Алтае, запланированном на март 2027 года.

На мероприятие исполнитель прибудет в сопровождении команды из 13 человек. Организаторы должны дополнительно оплатить перелет бизнес-классом, проживание в люксе пятизвездочной гостиницы и аренду автомобиля премиум-класса.

В райдере также указано обязательное наличие в гримерке сливочного масла и варенья, при этом алкогольные напитки категорически исключены.

Месяцем ранее Меладзе полностью исключил российские площадки из своего графика.

В прошлом году команда артиста утвердила план гастролей исключительно за рубежом.

Летом 2024 года певца заметили на тайном корпоративе в подмосковном ресторане.