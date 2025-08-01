Стало известно о полном отказе Меладзе от концертов в России

Команда Валерия Меладзе полностью перенесла гастрольный график за пределы России

Tекст: Вера Басилая

Издание «Абзац» сообщает, что Меладзе принял решение отказаться от выступлений на территории России, передает «Газета.Ru».

Команда артиста уже утвердила график его гастролей вплоть до 2026 года, при этом все мероприятия пройдут исключительно за рубежом. Сообщается, что в российских ивент-агентствах теперь невозможно заказать участие Меладзе даже на частных мероприятиях, вне зависимости от условий анонимности.

В публикации уточняется, что пока неизвестно, когда исполнитель сможет вновь вернуться с концертами в Россию. Источник издания подчеркнул: «Меладзе не выступает в России, и нет понимания, когда ситуация изменится».

Ранее продюсер Табриз Шахиди заявил, что возвращение Меладзе к концертной деятельности в России маловероятно.

В начале 2023 года Меладзе на корпоративе в Дубае произнес кричалку украинских националистов.

Позже певец в своем Telegram-канале попросил поклонников в России его «понять и простить».