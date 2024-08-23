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Продюсер назвал делающие невозможными гастроли Меладзе в России факторы
Продюсер Шахиди: Не уверен, что Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России
«Ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер, организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди, комментируя информацию о намерении певца Валерия Меладзе вернуться в Россию с концертами.
СМИ сообщили, что певец Валерий Меладзе якобы думает о возобновлении концертов в России и даже рассматривает возможность проведения тура по стране по случаю своего 60-летия. Уточняется, что несмотря на жалобы общественников, артист не признан иноагентом и фактически никакого запрета на его выступления нет.
«Я совсем не уверен, что Валерий Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России. Я считаю этот «вброс» преждевременным. Уверен, что ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – говорит Шахиди.
Он также подчеркнул, что у зрителей есть кому подарить свою любовь внутри страны – тем, кто остался верным сыном своего Отечества. Об уехавших звездах, особенно тех, кто не поддерживает Россию, никто не вспоминает и даже лишний раз говорить не хочет, считает продюсер.
«Страна живет другими заботами, более важными, чем оплакивать тех, кто когда-то ее покинул. Большинство из них уже забыты. И это истинная правда», – заключил Шахиди.
Напомним, в начале 2023 года во время выступления на корпоративе в Дубае Меладзе произнес кричалку украинских националистов по просьбе одного из зрителей. Позже в своем Telegram-канале певец обратился к своим поклонникам и попросил «понять и простить».