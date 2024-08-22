Стало известно о планах Меладзе вернуться выступать в Россию

Shot: Певец Валерий Меладзе планирует дать в России концерт в честь своего юбилея в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

По словам окружения певца, Меладзе уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, поэтому он прорабатывает возможность организовать большое выступление в честь своего юбилея, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Ранее Меладзе заметили на тайном корпоративе в ресторане Marani на Рублевке. За концерт артисту, по данным СМИ, заплатили 12 млн рублей.

Военкор Александр Коц предложил назвать имя заказчика корпоратива и транслировать корпоратив онлайн, но камеры направить на зрителей, «чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто весело отплясывает под любителя нацистских лозунгов».

Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.