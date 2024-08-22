Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.2 комментария
Стало известно о планах Меладзе вернуться выступать в Россию
Shot: Певец Валерий Меладзе планирует дать в России концерт в честь своего юбилея в 2025 году
Певец Валерий Меладзе хочет выступить в России и дать концерт в честь своего юбилея, ему исполнится 60 лет в 2025 году, сообщают СМИ.
По словам окружения певца, Меладзе уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, поэтому он прорабатывает возможность организовать большое выступление в честь своего юбилея, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Ранее Меладзе заметили на тайном корпоративе в ресторане Marani на Рублевке. За концерт артисту, по данным СМИ, заплатили 12 млн рублей.
Военкор Александр Коц предложил назвать имя заказчика корпоратива и транслировать корпоратив онлайн, но камеры направить на зрителей, «чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто весело отплясывает под любителя нацистских лозунгов».
Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.