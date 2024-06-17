Приехавшего на тайный корпоратив Меладзе заметили в ресторане на Рублевке

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал Mash, Меладзе заметили в одном из ресторанов на Рублевке. По информации источников, он специально вернулся в Россию, чтобы принять участие в тайном корпоративе. За концерт артисту заплатили 12 миллионов рублей, передает Lenta.Ru.

Отмечается, что в ресторане Marani, где артиста видели в компании нескольких мужчин, для Меладзе организовали «королевский» прием. Специально для него музыканты заведения исполнили сет из иностранных джазовых композиций.

«Он не просто у нас был, наши музыканты специально для него поменяли репертуар и сыграли несколько иностранных джазовых композиций. При этом объявив, что песни звучат специально для Валерия Меладзе. Меладзе песни понравились, он поблагодарил музыкантов, сказал добрые слова, но не оставил чаевых, что обидно», – рассказал один из сотрудников ресторана.

Также мужчина отметил, что Меладзе ни с кем не фотографировался, но некоторые гости отметили в своих соцсетях, что обедали 16 июня вместе с певцом. Официально информацию о выступлении Меладзе никто не подтвердил.

В апреле прошлого года прокуратуре Москвы поручили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.