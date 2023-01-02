Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ

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2 января, понедельник | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ
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Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.
Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.
Между тем видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.
Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.
Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.
«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово, ведь артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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ВС России пресекли атаки на кременском участке фронта
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли попытки ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе
Бойцы Западного военного округа (ЗВО) и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе.
«Российские ВС осуществили оборонительные действия в районе Кременной. Противник попытался прорвать оборону, в которой участвовал ЗВО во взаимодействии с псковскими десантниками», – приводит РИА «Новости» слова одного из бойцов, выполняющих задачи на этом участке фронта.
Он уточнил, что для пресечения атаки была использована армейская и фронтовая авиация, артиллерия и танки.
Для атаки Киев использовал более 80 человек и несколько единиц бронетехники. В результате ВСУ потеряли порядка 50 военнослужащих и пять единиц техники.
Отметим, что ситуация на кременском и сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики постоянно обстреливают Кременную, время от времени пытась прорвать оборону на этом участке.
Ранее в ДНР и ЛНР назвали потери ВСУ в первый день нового года.
Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
Народный артист России Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции на Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать на Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Российские «Гиацинты» уничтожили украинскую бронетехнику
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.
Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».
Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные.
Напомним, Минобороны России также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Экс-генерал НАТО дал прогноз по поводу переговоров России и Украины
Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной
Российско-украинские переговоры начнутся весной, так как к тому времени стороны придут к осознанию бесполезности боевых действий, выразил мнение изданию WirtschaftsWoche бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе.
По его словам, наиболее вероятным временем для переговоров станет период между февралем и маем. Домрезе предположил, что к тому времени обе стороны поймут, что они застряли, передает Ura.ru.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство».
В Минобороны сообщили об эффективной работе огнеметчиков РХБЗ при штурме укрепрайонов ВСУ
Огнеметчики из войск химической, биологической и радиационной защиты доказали эффективность в штурмы укрепрайнов ВСУ во время спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации ведомства, своевременная и качественная работа тяжелых огнеметных взводов и подразделений военных обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что за проявленные мужество и героизм все расчеты боевых машин получили государственные награды.
Как сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, командиру тяжелого огнеметного взвода шестого полка старшему лейтенанту Андрею Соловьеву и командиру сводной огнеметной роты 27 отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации. Кроме того, 20 военнослужащих получили орден Мужества, более 100 офицеров, сержантов и солдат награждены медалью «За отвагу».
Ранее генерал-лейтенант рассказывал о том, какие задачи решают специалисты РХБ защиты.
ПВО сбила украинский разведывательный беспилотник под Бердянском
Разведывательный беспилотник ВСУ сбит под Бердянском
Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Бердянском, жертв и разрушений нет, сообщила администрация города в Запорожской области.
Администрация Бердянска в своем Telegram-канале сообщила, что ПВО в 35 км севернее города заметила и уничтожила разведывательный БПЛА кустарного производства, жертв и разрушений нет.
Ранее правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
Калужский губернатор решил оплатить судебные издержки российского гимнаста за Z на форме
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил оплатить 2 тыс. швейцарских франков судебных издержек российского гимнаста Ивана Куляка за букву Z на форме на Кубке мира в Дохе.
Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что за свой мужественный поступок решением международной Дисциплинарной комиссии Иван Куляк должен выплатить 2 тыс. швейцарских франков в счет судебных издержек.
По словам губернатора, во время встречи в мае прошлого года, он вызвался оплатить все издержки.
«Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», – заявил Шапша.
Ранее статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian после материала о смерти британской королевы.
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
Пугачева заявила, что счастлива в Израиле
Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле
Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом «с людьми с совестью и честью», которые «ее понимают».
Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.
«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».
По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.
До этого в ответ на негативные сообщения в свой адрес Пугачева написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.
Отключения света прошли в Киеве из-за повреждения инфраструктуры
Мэр Киева Кличко сообщил об отключении света вследствие повреждения объектов инфраструктуры
Аварийные отключения электроэнергии прошли вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что в городе прошли аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Тем временем украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Брянской области.
Добровольцы объяснили решение записаться в ЧВК «Вагнер» до праздников
Откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас, не стоит дожидаться окончания праздников, чтобы быть полезными, заявили добровольцы ЧВК «Вагнер».
В тренировочный центр ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае накануне Нового года, 31 декабря, приехали около 30 новобранцев.Оказалось, что приезд в символическую дату ранее не знакомых друг с другом людей оказался случаен. По словам одного из добровольцев, откладывать приезд можно вечно, но помощь стране нужна уже сейчас, передает РИА «Новости».
Добровольцы приехали из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска. Один из пожелавших вступить в ЧВК «Вагнер» рассказал, что занимал в Новосибирске пост директора представительства фирмы по продаже электрооборудования, ранее не служил, но зато увлекается охотой, представление об оружии имеет. Он отметил профессионализм инструкторов, которые все очень хорошо и досконально объясняют.
Свое желание приехать он объяснил, что пришло для этого время. По его словам, встречать Новый год не с семьей, а в кругу таких же добровольцев – это «большая честь и радость» для него, настроение на душе праздничное.
В центре ЧВК «Вагнер» пояснили, что добровольцы проходят экзамен на физическую подготовку, с ними проводят собеседование, выясняя их мотивы, проверяют их прошлое, после чего зачисляют в курсанты.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.
Минобороны показало работу саперов в ходе спецоперации на Украине
Опубликовано видео работы российских инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации на Украине
Минобороны России опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство указало в Telegram, что саперные подразделения прокладывают путь для бойцов и техники через минные и инженерные заграждения, обеспечивая наступление российских войск. Работают как кадровые военнослужащие, так и мобилизованные.
«Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», – говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, Минобороны уже показывало, как военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России очищают от взрывоопасных предметов населенные пункты ЛНР.
Силы ДНР за сутки уничтожили танк и гаубицу
Силы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и гаубицу украинских боевиков
Военнослужащие ДНР за минувшие сутки ликвидировали боевиков вооруженных формирований и тяжелую технику.
Как сообщили в управлении народной милиции республики, за прошедшие сутки в боях были ликвидированы порядка 15 военнослужащих, кроме того, уничтожено вражеское вооружение, в частности, танк Т-64БВ, 155-мм самоходная гаубица AHS Krab и еще пять единиц бронетехники, сообщает Донецкое агентство новостей.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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