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При крушении вертолета на севере Индии погибли шесть человек
PTI: Шесть человек погибли при падении вертолета на севере Индии
В результате крушения вертолета в районе долины Джошиматх на севере Индии погибли все шесть находившихся на борту человек.
В пятницу вертолет потерпел крушение на севере Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PTI. По предварительным данным, машина вылетела во время снегопада и потеряла связь над долиной Джошиматха. К поисково-спасательной операции привлекли армию, полицию и региональные спасательные службы.
«Все шесть человек, находившиеся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Джошиматхе, погибли. Их тела обнаружены», – заявил начальник окружной полиции.
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