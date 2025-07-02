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Умер актер из «Звездного пути» Питер Генри Шредер
Питер Генри Шредер, сыгравший в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и фильме «Операция Арго», ушел из жизни в возрасте 90 лет во Флориде.
Американский актер Питер Генри Шредер, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и фильме «Операция Арго», умер на 91-м году жизни, сообщает Deadline.
Известно, что артист мирно скончался 7 июня в окружении семьи в медицинском центре города Лейк-Сити (штат Флорида), передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что ему было 90 лет. Причина смерти Питера Генри Шредера не уточняется.
На прошлой неделе в возрасте 68 лет ушел из жизни американский актер Джо Маринелли, сыгравший более 50 ролей в кино и сериалах, включая культовую «Санта-Барбару».