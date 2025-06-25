Умер актер из «Санта-Барбары» Джо Маринелли

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал CNN: «Маринелли... умер», пишет РИА «Новости».

Актеру было 68 лет, он долгое время боролся с раком желудка и горла. По словам его жены Джин Маринелли, причиной смерти стал именно рак желудка, отмечает People.

Маринелли был наиболее известен по роли в знаменитом телесериале «Санта-Барбара», а также снимался в таких популярных проектах, как «Главный госпиталь», «Утреннее шоу», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки». Всего в его фильмографии значится более 50 ролей в полнометражных фильмах и сериалах, сообщает РБК.

Джо Маринелли родился 21 января 1957 года в Меридене, штат Коннектикут, а в четыре года вместе с семьей переехал в Южную Калифорнию. Он окончил Университет Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и лондонскую Королевскую академию драматического искусства. После возвращения в США работал на сцене в Лос-Анджелесе, а также был плотником и актером сериалов. Со своей женой Джин он прожил 34 года, в их семье двое сыновей – Винсент и Дэвид.

В конце мая ушел из жизни сыгравший куклу-убийцу Чаки актер Эд Гейл.