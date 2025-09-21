Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
СК возбудил дело после обрушения школы в Татарске
После частичного обрушения здания школы 1937 года постройки в Татарске возбуждено уголовное дело по статье «халатность», сообщили в СУСК по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» после обрушения части здания средней общеобразовательной школы №5 в городе Татарске, сообщает РИА «Новости». По предварительной информации, инцидент произошел в воскресенье утром: в момент обрушения людей в здании не было, пострадавших нет.
В Следственном комитете уточнили, что дело возбуждено по статье 293 УК РФ. На место происшествия выехала следственная группа для сбора доказательств и проведения первичных мероприятий. В учреждении изъяли необходимую документацию, предстоит установить, когда и кем проводились ремонтные работы.
Будет проведена судебная строительная экспертиза для выяснения степени износа конструкций и причин обрушения. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования дела.
