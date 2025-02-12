За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном
Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил о важности единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли, чтобы ЕС не уступал в отношениях с Вашингтоном.
По его словам, Европе необходимо сплотиться в вопросах внешней политики, безопасности и торговой политики, передает Politico.
«С тем, кто сам делает из себя карлика, обращаются как с карликом», – подчеркнул политик.
Также Мерц отметил, что Евросоюз не может позволить себе слабость в отношениях с США, а Брюссель должен сосредоточиться на стратегических приоритетах, а не на мелочах повседневной жизни граждан.
Мерц выразил обеспокоенность в связи с решением Белого дома ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к обострению торговых отношений между США и их партнерами.
Ранее действующий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать на пошлины Трампа в течение часа.