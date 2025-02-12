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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    12 февраля 2025, 14:43 • Новости дня

    Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном

    Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил о важности единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли, чтобы ЕС не уступал в отношениях с Вашингтоном.

    По его словам, Европе необходимо сплотиться в вопросах внешней политики, безопасности и торговой политики, передает Politico.

    «С тем, кто сам делает из себя карлика, обращаются как с карликом», – подчеркнул политик.

    Также Мерц отметил, что Евросоюз не может позволить себе слабость в отношениях с США, а Брюссель должен сосредоточиться на стратегических приоритетах, а не на мелочах повседневной жизни граждан.

    Мерц выразил обеспокоенность в связи с решением Белого дома ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к обострению торговых отношений между США и их партнерами.

    Ранее действующий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать на пошлины Трампа в течение часа.

    12 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС

    Володин назвал использование мучного червя в пищу в ЕС последствием санкций

    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС
    @ Anna Ross/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе начали применять в пищевой промышленности порошок из личинок мучного червя, включая его в состав хлеба, сыра и макарон, что является последствием санкционной политики Запада против России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

    Новый закон Евросоюза об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, известного как хрущак, вызвал саркастические замечания со стороны Вячеслава Володина.

    «Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Володин связал такое решение с последствиями санкционной политики Запада против России. По его словам, антироссийские санкции привели к краху экономики в Европе, закрытию производств и серьезным проблемам в агропромышленности, протестам фермеров против высоких налогов.

    Спикер парламента отметил, что вместо помощи местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червями, «личинками Урсулы». Он также написал, что никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.

    «В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб», – подытожил Володин.

    В ЕС вступил в силу регламент, позволяющий использовать порошок из личинок желтого мучного червя в продуктах питания на территории стран Евросоюза.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    В Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    12 февраля 2025, 09:12 • Новости дня
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

    Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

    При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

    На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

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    11 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Премьер Словакии Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод
    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина получает газ через резервный трубопровод из Словакии, однако поставщиками выступают иностранные компании.

    По его словам, Украина получает газ через резервный трубопровод. При этом он подчеркнул, что без этих поставок Украина бы замерзла, однако Словакия не является их организатором, передает ТАСС.

    По словам Фицо, иностранные компании поставляют на Украину около 7,5 млн кубометров газа ежедневно.

    Он выразил беспокойство о том, что эти поставки увеличивают давление на рост цен на газ в Европе, которая, по его мнению, делает из себя дурака, позволяя Украине наносить ей ущерб, не способствуя при этом ответным мерам.

    Фицо также отметил, что Запад стремится ослабить Россию конфликтом на Украине, но это не удастся. Он считает, что Украина «заплатит наибольшую цену» за текущие события.

    Также премьер высказал обеспокоенность Евросоюза действиями Белого дома и политикой США в отношении Гренландии, подчеркнув, что ЕС не окажет аналогичной поддержки Дании, как в случае Украины.

    Напомним, поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

    Коментарии (2)
    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    12 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Датская разведка предупредила о возможном «нападении» России на НАТО

    Politico: Датская разведка заявила что Россия может начать войну в Европе через пять лет

    Датская разведка предупредила о возможном «нападении» России на НАТО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Датская служба разведки заявила, что Россия якобы может начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет, если воспримет НАТО как слабую организацию, пишет Politico.

    Датская служба военной разведки (DDIS) предупредила, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет. Это произойдет в случае, если Москва сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, «если Россия посчитает, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией», – говорится в отчете, обнародованном во вторник, пишет Politico,

    В документе подчеркивается, что Россия якобы наращивает свои военные возможности для подготовки к возможной войне с НАТО.

    Обновленная оценка угроз DDIS появилась в связи с ожиданием окончания конфликта на Украине

    Издание пишет, что предполагаются три сценария, которые могут произойти, если конфликт на Украине прекратится или заморозится, исходя из предположения, что Россия «не имеет возможности вести войну с несколькими странами одновременно».

    В обновленном прогнозе угроз DDIS также рассматривается возможность, что Россия через шесть месяцев после окончания конфликта на Украине «может начать локальную войну с приграничной страной». Затем, в течение двух лет она «может начать региональную войну в Балтийском море», а через пять лет – крупномасштабное «нападение на Европу», если Соединенные Штаты не вмешаются.

    Вместе с тем, пишет издание, отчет не учитывает возможное увеличение оборонных возможностей НАТО.

    Пентагон сообщал, что американский министр обороны Пит Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

    Хегсет заявил, что Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе.

    Между тем, в докладе Европейской счетной палаты сообщалось, что государства ЕС в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

    Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

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    11 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

    Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит жесткие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выразил сожаление по поводу введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий и готовит жесткие ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выразил сожаление в связи с решением США о введении пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти «необоснованные пошлины» не останутся без ответа и станут поводом для «жестких и соразмерных мер» со стороны ЕС.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия пошлины в размере 25%.

    Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

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    11 февраля 2025, 10:40 • Новости дня
    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Белого дома намерена убедить европейских союзников приобрести больше американского оружия для Украины, чтобы укрепить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами с Москвой.

    В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.

    По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

    В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.

    Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

    Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».

    Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    12 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
    Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
    @ Christian Charisius/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, поддержав его 63 голосами, заявил спикер Ален Симонян.

    Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, передает ТАСС.

    За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата.

    Решение парламента открывает путь для дальнейших обсуждений и проработки деталей, необходимых для интеграции страны в ЕС.

    Несмотря на положительное решение парламента, процесс вступления в Евросоюз может занять длительное время и потребовать выполнения ряда требований с обеих сторон, включая политические и экономические реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в Европейский союз и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС.

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    11 февраля 2025, 05:42 • Новости дня
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики

    Глава МИД Сербии Джурич назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия намерена завершить к концу 2026 года все необходимые реформы для вступления в ЕС, которое является приоритетом ее внешней политики, заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

    На саммите «друзей Западных Балкан» в Риме он встретился с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, передает РИА «Новости».

    «Подчеркнув, что членство в ЕС остается стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Кроме того, на полях саммита в Риме Джурич обсудил с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас путь евроинтеграции Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о намерении до 2026 года добиться соответствия страны критериям ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС. В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

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    11 февраля 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg: Заполнение газохранилищ ЕС летом грозит убытками в миллиарды евро

    Bloomberg: Высокие цены на газ могут принести ЕС убытки до 3 млрд евро при летнем заполнении ПГХ

    Tекст: Вера Басилая

    Заполнение подземных газохранилищ в Евросоюзе предстоящим летом может обернуться убытками до 3 млрд евро из-за высоких цен на газ и конкуренции с азиатскими странами, сообщает Bloomberg.

    Агентство передает, что высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к убыткам до 3 млрд евро, когда начнется заполнение подземных газохранилищ летом. Европейские власти обеспокоены скоростью заполнения хранилищ к следующей зиме, хотя дефицит газа в регионе пока не прогнозируется, передает ТАСС.

    Запасы газа в Европе снизились до уровня ниже 48,5%, а отбор в феврале достиг рекордных показателей за последние четыре года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это связано с ростом спроса на фоне холодной погоды в феврале, что привело к максимуму цен на газ за последние два года.

    Bloomberg отмечает, что разница между фьючерсными ценами на лето и зиму в январе стала самой высокой за три года.

    «Это [разница в цене] соответствует потерям в 3 млрд евро при закупке летом и продаже зимой», – пишет агентство. Потенциальные убытки могут коснуться таких компаний, как Vitol Group, Shell Plc и RWE.

    Национальные правительства ЕС имеют полномочия стимулировать закупки газа, что может вызвать колебания цен и конкуренцию между странами. В Италии предложено начать закачку газа раньше, а в Германии обсуждаются субсидии на эти цели.

    Между тем, стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

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    10 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    В ЕК заявили о роли Евросоюза в переговорах по Украине

    ЕК считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Еврокомиссии считают важным участие Евросоюза в переговорах по украинскому конфликту, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

    Это заявление она сделала в ответ на вопросы журналистов о возможных переговорах между США и Россией, сообщает ТАСС.

    Хиппер подчеркнула: «Наша позиция по Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Она также отказалась комментировать вопрос о том, информировал ли президент США ЕС о телефонных переговорах с Москвой, отметив: «У меня нет комментариев на эту тему».

    Ранее новый глава Белого дома заявил, что провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение конфликта на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

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    12 февраля 2025, 01:44 • Новости дня
    В Европе заявили о множестве возможностей для ужесточения санкций против России

    Европейский чиновник не исключил ужесточения санкций против России в рамках плана США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не имеют четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон рассматривает предложения союзников, включая ужесточение санкций против России, сообщает Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

    Чиновник подчеркнул, что все предложения от союзников находятся в стадии рассмотрения, решение примет Белый дом. «Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Европейский чиновник отметил, что, по мнению западных стран, предстоящие переговоры Вашингтона, Москвы и Киева окажутся весьма сложными и напряженными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что США хотели представить свой план по разрешению кризиса на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    10 февраля 2025, 03:06 • Новости дня
    Шольц предупредил о готовности ЕС ответить на пошлины Трампа

    Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать на пошлины Трампа в течение часа

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз может отреагировать в течение часа, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, описывая свою стратегию как «понятные слова и дружеские беседы».

    Как передает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц во время предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз готов отреагировать в течение часа, если Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. «Мы к этому готовы,» – подчеркнул Шольц. Он описал свою стратегию в отношении американского президента как «понятные слова и дружеские беседы», добавив, что «не стоит обманывать себя: то, что говорит президент США, он имеет в виду».

    Фридрих Мерц, кандидат от блока ХДС/ХСС, настаивал на необходимости создания общей европейской стратегии в отношении США и Дональда Трампа. Он отметил, что после своего избрания готов потратить много времени и усилий на эту задачу. Мерц подчеркнул, что ЕС и Британия совокупно превосходят США и Канаду, заявив: «Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть».

    Обсуждая обещание Трампа завершить конфликт на Украине, Шольц отметил, что необходимо «посмотреть» на дальнейшие действия, подчеркнув важность ежедневной борьбы за предотвращение эскалации в войну между Россией и НАТО.

    До этого Шольц исключил членство Украины в НАТО и отказался поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России.

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