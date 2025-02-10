С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Шольц предупредил о готовности ЕС ответить на пошлины Трампа
Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать на пошлины Трампа в течение часа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз может отреагировать в течение часа, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, описывая свою стратегию как «понятные слова и дружеские беседы».
Как передает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц во время предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз готов отреагировать в течение часа, если Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. «Мы к этому готовы,» – подчеркнул Шольц. Он описал свою стратегию в отношении американского президента как «понятные слова и дружеские беседы», добавив, что «не стоит обманывать себя: то, что говорит президент США, он имеет в виду».
Фридрих Мерц, кандидат от блока ХДС/ХСС, настаивал на необходимости создания общей европейской стратегии в отношении США и Дональда Трампа. Он отметил, что после своего избрания готов потратить много времени и усилий на эту задачу. Мерц подчеркнул, что ЕС и Британия совокупно превосходят США и Канаду, заявив: «Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть».
Обсуждая обещание Трампа завершить конфликт на Украине, Шольц отметил, что необходимо «посмотреть» на дальнейшие действия, подчеркнув важность ежедневной борьбы за предотвращение эскалации в войну между Россией и НАТО.
До этого Шольц исключил членство Украины в НАТО и отказался поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России.