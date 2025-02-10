Шольц предупредил о готовности ЕС ответить на пошлины Трампа

Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать на пошлины Трампа в течение часа

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц во время предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз готов отреагировать в течение часа, если Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. «Мы к этому готовы,» – подчеркнул Шольц. Он описал свою стратегию в отношении американского президента как «понятные слова и дружеские беседы», добавив, что «не стоит обманывать себя: то, что говорит президент США, он имеет в виду».

Фридрих Мерц, кандидат от блока ХДС/ХСС, настаивал на необходимости создания общей европейской стратегии в отношении США и Дональда Трампа. Он отметил, что после своего избрания готов потратить много времени и усилий на эту задачу. Мерц подчеркнул, что ЕС и Британия совокупно превосходят США и Канаду, заявив: «Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть».

Обсуждая обещание Трампа завершить конфликт на Украине, Шольц отметил, что необходимо «посмотреть» на дальнейшие действия, подчеркнув важность ежедневной борьбы за предотвращение эскалации в войну между Россией и НАТО.

До этого Шольц исключил членство Украины в НАТО и отказался поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России.