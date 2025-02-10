Шольц исключил членство Украины в НАТО

Шольц заявил об отсутствии обсуждений членства Украины в НАТО и призвал к ее защите

Tекст: Максим Попов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, сообщило ТАСС. Он отметил, что американское правительство отложило этот вопрос, и решения НАТО не блокируют, но и не рассматривают членство Украины. Шольц подчеркнул важность обеспечения защиты Украины, отметив, что необходимо помочь ей иметь сильную армию для самообороны.

Шольц также высказал недовольство обсуждениями, которые касаются территории Украины, заявив, что «это также их дело». Он отметил, что Украина не может самостоятельно финансировать армию нужного масштаба и призвал к международным гарантиям безопасности.

Вместе с тем Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, поддержал позицию, что Украина не может быть принята в НАТО из-за текущего состояния войны. Он высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Украина должна войти в Евросоюз с обязательствами по оказанию ей помощи.

Ранее Шольц выступил против поставок оружия Украине для ударов вглубь России.