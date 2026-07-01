Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами
Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине будет продолжаться до тех пор, пока «в ней будет существовать необходимость» и пока проект будут поддерживать международные партнеры, заявил министр обороны республики Яромир Зуна.
Власти европейской страны будут реализовывать проект военной помощи, передает ТАСС.
Глава чешского военного ведомства Яромир Зуна заявил: «Инициатива по поставке боеприпасов будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо для оказания помощи Украине, <…> и до тех пор, пока она поддерживается и востребована нашими международными партнерами».
По данным портала Euractiv, Прага намерена гарантировать стабильные отправки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. В текущем году планируется передать Киеву один млн боеприпасов на сумму пять млрд евро, тогда как за 2024 и 2025 годы было направлено около 3,3 млн штук.
Ранее президент республики Петр Павел отмечал в интервью Financial Times сокращение числа спонсоров проекта с 18 до девяти государств. Премьер-министр Андрей Бабиш пояснил, что из-за энергетического кризиса правительство вынуждено направлять ограниченные средства на поддержку собственных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел сообщил о сокращении числа стран-доноров снарядной коалиции в два раза.