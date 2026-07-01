Министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами

Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.