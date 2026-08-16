Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае
В городе Березники Пермского края рейсовый автобус перевернулся по пути в Усолье, несколько пассажиров, включая детей, получили травмы, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следственного управления, рейсовый автобус, следовавший из Березников в Усолье, в воскресенье, 16 августа, нарушил скоростной режим и опрокинулся, передает РИА «Новости».
В результате аварии пострадали несколько человек, среди них оказались несовершеннолетние, всем им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
В сообщении СК говорится: «По факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого имеются пострадавшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». В ведомстве уточнили, что расследование проводится по признакам оказания небезопасных услуг.
Обстоятельства происшествия дополнительно изучает краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, инцидент произошел с автобусом № 105 на улице Новосодовой в Березниках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли семь человек и пострадали 12 пассажиров.
Минздрав Пермского края сообщил о тяжелом состоянии семи из 12 пострадавших в этом ДТП.
В Татарстане прокуратура назвала превышение скорости предварительной причиной ДТП с автобусом, при этом пострадали 15 человек.