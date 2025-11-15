Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Минздрав Пермского края рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
После ДТП в Пермском крае семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии
Из 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае семь госпитализированы в тяжелом состоянии, пять – в состоянии средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
«На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров», – сообщила Крутень в Telegram.
По словам министра, к оказанию поддержки привлечены психологи для работы с пострадавшими и их родственниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии семь человек погибли. В ДТП пострадали 12 человек.