    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Лукашенко назвал способные заменить доллар валюты
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    СМИ: Повреждения говорят о попадании Patriot в посольство Азербайджана в Киеве
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 21:30 • Новости дня

    Семь человек погибло в ДТП с автобусом под Пермью

    Tекст: Денис Тельманов

    В аварии на трассе Кострома – Шарья-Киров-Пермь под Пермью пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек скончались на месте, еще пятнадцать пострадали.

    Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь, передает ТАСС. В экстренных службах региона уточнили, что столкновение произошло между грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом «Газель-Некст». В результате семь человек погибли, пятнадцать получили различные травмы.

    Собеседник агентства отметил: «На 55-м км дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса Газель-Некст, уточнив, что семь человек погибли и пятнадцать пострадали».

    Подробности происшествия уточняются, информация о состоянии пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Петропавловска-Камчатского произошло массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей и двух пассажирских автобусов. Семья на автомобиле Mercedes попала в аварию на Крымском мосту, в результате родители погибли, а дети получили тяжелые травмы. В Хабаровске маршрутный автобус столкнулся с грузовым поездом, среди пострадавших оказался ребенок, а следственные органы возбудили уголовное дело.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    14 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    В Петербурге задержали шестерых мужчин за связь с 13-летней девочкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против шестерых мужчин, троих из них уличили в половой связи с несовершеннолетней девочкой, сообщает ГУ СКР по городу.

    Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после переписки интимного характера и сексуальных действий с 13-летней девочкой. Уголовные дела возбуждены по статьям половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и развратные действия УК России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

    По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года злоумышленники переписывались с девочкой и совершали с ней развратные действия в различных местах города, включая квартиру на улице Жуковского. При этом трое из них вступили с подростком в половую связь.

    Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге задержали 41-летнего музыканта по подозрению в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

    Суд Армавира приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера против несовершеннолетней падчерицы.

    Преподавателя музыкальной школы в Камчатском крае признали виновным в изготовлении и распространении детской порнографии.

    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    14 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов

    «Мегафон» начал передавать МВД номера россиян, попавших под влияние мошенников

    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Мегафон» внедрила систему, позволяющую идентифицировать телефоны граждан, находящихся под влиянием мошенников, и незамедлительно информировать Министерство внутренних дел, сообщил глава департамента сотового оператора Сергей Хренов.

    Глава департамента «Мегафона» по предотвращению мошенничества Сергей Хренов на форуме «Цифровые решения» рассказал о запуске пилотного проекта совместно с МВД. По нему оператор в режиме онлайн передает номера россиян, находящихся под подозрением воздействия мошенников, сообщает ТАСС.

    Сотрудники МВД по всей стране далее связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег преступникам.

    Хренов подчеркнул, что задача сложна, так как компания сталкивается с трудностями отделения реальных жертв от участвовавших только в коротких разговорах или покинувших диалог до передачи денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября операторы мобильной связи получили право блокировать сим-карты, если на одного абонента оформлено более 20 номеров.

    В МВД напомнили, что передача сотрудниками операторов сотовой связи данных о номерах абонентов мошенникам может привести не только к утечке персональной информации, но и к уголовной ответственности.

    Ранее ФСБ и МВД задержали 15 человек, подозреваемых в организации работы узлов связи для подмены номеров мошенниками через сим-боксы и виртуальные серверы.

    14 ноября 2025, 19:22 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

    Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов. «В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.

    В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.

    14 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров предложил закрепить в законе обязанность операторов отключать связь при угрозах безопасности по запросу ФСБ.

    Законопроект, внесенный правительством России, опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает ТAСС. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О связи». Если связь будет отключена на основании официального запроса органов ФСБ для предотвращения угроз безопасности, оператор освобождается от ответственности за приостановку или прекращение обслуживания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета.

    14 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    14 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Туве арестовали подозреваемого в нападении на школьницу

    Суд заключил под стражу мужчину за нападение на школьницу в Кызыле

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кызыле был задержан 35-летний мужчина по подозрению в нападении на школьницу, инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

    Как передает РИА «Новости», суд в Туве арестовал мужчину, который подозревается в нападении на школьницу на улице в Кызыле. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за иные действия сексуального характера, инцидент был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый подошел к девочке, попытался завести разговор, а затем попытался поцеловать ее, после чего повалил на землю. Пострадавшей удалось вырваться, так как мужчину что-то спугнуло, и он скрылся с места происшествия.

    По данным следствия, подозреваемый – 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле. На допросе мужчина полностью признал вину. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержанный объяснил свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения.

    Сейчас обвиняемый находится под стражей, следователи продолжают проводить необходимые оперативные и процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из сел в Иркутской области подростки совершили насильственные действия в отношении 13-летней школьницы.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро. В апарт-отеле Петербурга обнаружили тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями, подозреваемым оказался молодой человек.

    14 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Киева выиграть время на переговорах

    Захарова: Публикация The Times доказала затягивание переговоров Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация британской газеты The Times стала подтверждением того, что Киев с самого начала использовал формат переговоров исключительно для того, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что публикация The Times основывается на интервью и заявлениях замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и, по ее мнению, этот материал стал прямым доказательством отсутствия истинного стремления Киева договариваться, передает ТАСС.

    Она добавила, что действия украинской стороны еще раз показали, что переговоры использовались как инструмент для получения дополнительных ресурсов и времени на перегруппировку.

    Ранее газета Times после разговора с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о приостановке переговорного процесса в Стамбуле.

    Глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил, что Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы.

    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    14 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Психолога из Казани обвинили в изнасилованиях и обмане клиенток

    Казанский психолог изнасиловал четырех клиенток и у девяти присвоил деньги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемый в изнасилованиях и мошенничестве психолог из Казани, по версии следствия, причинил вред пятерым женщинам, присвоив деньги еще у девяти, сообщает надзорное ведомство республики.

    Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего психолога Марселя Сультеева.

    По данным следствия, с августа 2020 года по июнь 2024 года Сультеев, пользуясь доверием клиенток, совершал в их отношении сексуальные преступления. Среди пострадавших пять женщин, из которых четверых он  изнасиловал.

    Дополнительно, с июня 2020 по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом получил свыше 813 тыс. рублей у девяти женщин, обещая профессиональную психологическую помощь, которую так и не оказал, а средства потратил на себя.

    Расследование завершено, все материалы дела направлены на рассмотрение в Советский районный суд Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США выплатит компенсации на 138 млн 700 тыс. долларов пострадавшим от действий бывшего врача сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними спортсменками. Психолог Бирюков объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам. Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему некоторым женщинам нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

    14 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье подростка обвинили в теракте за поджог оборудования

    Следователи обвинили 16-летнего подростка в теракте после поджога оборудования

    Tекст: Денис Тельманов

    Шестнадцатилетнего молодого человека арестовали после того, как он поджег релейный шкаф возле станции Одинцово Белорусского направления.

    Следственные органы предъявили 16-летнему жителю Московской области обвинение в совершении террористического акта, сообщает ТАСС. Пресс-служба СК РФ уточнила, что уголовное дело заведено по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

    По информации следствия, 12 ноября подросток получил через мессенджер предложение за вознаграждение совершить теракт на транспортной инфраструктуре.

    Как уточнили в ведомстве, подросток согласился, приехал на 25-й км железнодорожной станции Одинцово Белорусского направления и умышленно поджег релейный шкаф, отвечающий за функционирование железнодорожного транспорта.

    В настоящее время суд рассматривает меры пресечения для обвиняемого. Следственные органы продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, включая возможных организаторов и мотивы действия подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15-летнему жителю Москвы предъявили обвинение в теракте после поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на Павелецком направлении.

    Силовики установили личность несовершеннолетнего, устроившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины, и задержали его.

    Подростка из Калининграда заключили под стражу по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, что могло создать угрозу жизни людей.

    14 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий

    Захарова: Чиновники Украины, меняющие исторические названия - вурдалаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала инициативу украинских властей по смене исторических географических названий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о решениях украинских властей, касающихся переименования объектов, связанных с российской историей, передает ТАСС. По её словам, такие действия напоминают поведение «вурдалаков», уничтожающих память о совместном прошлом народов.

    Захарова отметила, что на Украине действует законодательство, которое обязывает местные власти «декоммунизировать» культурные объекты и географические названия, связанные с царской семьей и с учёным Михаилом Ломоносовым.

    Она в частности рассказала об Одессе, где, по словам дипломата, парк, основанный Александром II в 1875 году, был переименован в парк Шевченко. А местные власти собираются демонтировать памятные таблички и ликвидировать топонимы, связанные с российскими государственными деятелями.

    Захарова добавила, что выбранный киевскими властями курс на декоммунизацию и уничтожение памятников считает «логикой варваров», поскольку уничтожаются памятники и названия, связанные с совместным российско-украинским прошлым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на брифинге Захарова заявила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    Она отметила ироничность обсуждения вопроса украинских мужчин-беженцев в телефонном разговоре канцлера Германии Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Также на брифинге Мария Захарова подчеркнула, что публикация в The Times доказывает использование Киевом переговоров только ради выигрыша времени и укрепления своих позиций.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

