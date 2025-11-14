Семь человек погибло в ДТП с автобусом под Пермью

Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
В аварии на трассе Кострома – Шарья-Киров-Пермь под Пермью пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек скончались на месте, еще пятнадцать пострадали.
Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь, передает ТАСС. В экстренных службах региона уточнили, что столкновение произошло между грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом «Газель-Некст». В результате семь человек погибли, пятнадцать получили различные травмы.
Собеседник агентства отметил: «На 55-м км дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса Газель-Некст, уточнив, что семь человек погибли и пятнадцать пострадали».
Подробности происшествия уточняются, информация о состоянии пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.
