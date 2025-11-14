Семь человек погибло в ДТП с автобусом под Пермью

В Пермском крае автобус и грузовик столкнулись, погибли семь человек

Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь, передает ТАСС. В экстренных службах региона уточнили, что столкновение произошло между грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом «Газель-Некст». В результате семь человек погибли, пятнадцать получили различные травмы.

Собеседник агентства отметил: «На 55-м км дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса Газель-Некст, уточнив, что семь человек погибли и пятнадцать пострадали».

Подробности происшествия уточняются, информация о состоянии пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.

