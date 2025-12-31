  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    31 декабря 2025, 16:49 • Новости дня

    Экс-посол ФРГ в США Ишингер заявил о будущем одиночестве Европы на мировой арене

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполняющий обязанности главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европейскому союзу предстоит самостоятельно защищать свои ценности и пересматривать их применение.

    Европа оказалась предоставленной самой себе и теперь вынуждена самостоятельно защищать свои ценности, заявил исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, передает РИА «Новости».

    «Констатация к смене года: Европа теперь осталась одна дома. Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение. И одно пожелание: пусть Украина – с нашей помощью – обретет мир и сохранит свою независимость», – отметил он в своем микроблоге.

    Ранее Ишингер снял двухлетний запрет на приглашение экспертов от партии «Альтернатива для Германии» на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В ближайшее время до завершения срока полномочий в Норвегии обязанности председателя конференции будет исполнять именно Ишингер, а позже этот пост займет бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков ранее высказывал мнение, что инициативы по мирному плану США, которые продвигают европейцы и украинцы, не приведут к установлению долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран разработали план отправки до 15 тыс. военных на Украину для контроля за мирным соглашением.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в новогоднем обращении заявил, что страна будет проводить реформы ради стабильности и не станет «игрушкой в руках великих держав».

    В декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств» Германия и Британия разделили первое место с рекордными 95 баллами, Польша переместилась на вторую позицию, а Австрия и Хорватия вернулись в топ-10. Средний уровень враждебности увеличился, эксперты отметили формирование ядра конфронтации.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    36 комментариев

    Комментарии (29)
    31 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не согласился удовлетворить просьбу Киева о предоставлении особых условий по введению налогов на углеродные выбросы с начала 2026 года, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.

    При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.

    CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    36 комментариев

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    36 комментариев

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Во Франции потребовали оценить причастность НАТО к атаке на резиденцию Путина

    Французский политик Филиппо призвал расследовать причастность Парижа к атаке на Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Руководитель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Он заявил, что реакция главы США Дональда Трампа на этот инцидент показательна: «Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс...».

    Филиппо подчеркнул необходимость скорейшей оценки возможной причастности Франции, других стран Европы и НАТО к этому инциденту, назвав его актом саботажа. Он обратил внимание на последствия такой атаки и риск обострения международных отношений.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    36 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Американский обозреватель Эдди Гонсалес счел попытку атаки проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 07:27 • Новости дня
    Junge Welt: ЕС признает свою незначительность или сорвет сделку России и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В то время, как Москва и Вашингтон пытаются договориться об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз пытается сделать вид, что в этом урегулировании без него не обойтись, отмечает немецкое издание Junge Welt.

    Евросоюз может либо адаптироваться к тенденции России и США по урегулированию и признать свою незначительность, либо он может попытаться сорвать сделку, отметили авторы статьи Junge Welt, передает РИА «Новости».

    Если ЕС сможет сорвать договоренности, то он может убедить себя и весь мир, что обойтись без него в Восточной Европе невозможно, говорится в материале.

    Политики Европы, рассказывая о «русской угрозе», и призывая Украину «не останавливать борьбу», всего лишь пытаются придать себе веса.

    Напомним, президент США Трамп и Зеленский провели телефонные разговоры с европейскими лидерами, до этого их переговоры шли без участия европейских представителей около двух часов.

    По словам Трампа, при переговорах с лидерами Европы и Зеленским получилось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 00:42 • Новости дня
    Трамп и Зеленский начали телефонный разговор с европейскими лидерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский начали телефонный разговор с европейскими лидерами, сообщили источники в украинской делегации.

    Украинские СМИ пишут, что переговоры Трампа и Зеленского без участия представителей Европы заняли около двух часов, передает ТАСС.

    Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского была содержательной. «Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Трамп заявил о намерении после встречи с Зеленским созвониться с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами европейских государств.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    В ЕС провалился запуск ночных поездов из-за нехватки средств

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские железнодорожные компании столкнулись с финансовыми трудностями при попытке возрождения ночных рейсов, несмотря на высокий пассажирский спрос, заявил представитель австрийской железнодорожной компании Osterreichische Bundesbahnen (OBB).

    План возрождения ночных пассажирских железнодорожных перевозок в странах ЕС оказался неудачным из-за нехватки финансирования, передает ТАСС со ссылкой на представителя австрийской компании Osterreichische Bundesbahnen (OBB).

    По словам собеседника, отрасль сталкивается с длительными сроками поставки новых поездов, высокими затратами на персонал и ростом объема ночных работ, что серьезно осложняет развитие направления.

    Несмотря на высокий спрос со стороны путешественников, большинство ночных маршрутов остаются убыточными, сообщили другие участники рынка. Соучредитель стартапа European Sleeper Крис Энгельсман пояснил, что инвестировать в развитие готовы немногие: «Те, кто мог бы действовать, не хотят этого делать, а у тех, кто хочет, нет денег». При этом Энгельсман отметил, что спрос на ночные поезда превышает все ожидания.

    Операторы отмечают, что для подобных рейсов требуется дополнительный персонал и дорогостоящий подвижной состав, а также рейсы могут выполняться только по одному разу в сутки, что снижает рентабельность. Вдобавок бюрократические процедуры затрудняют составление расписания: так, запуск поезда Брюссель – Милан затянулся из-за необходимости отдельных переговоров с каждой стороной.

    Некоторые проекты так и не были реализованы. Рейсы между Базелем и Мальмё отменили после отказа Швейцарии финансировать проект, а флагманский маршрут Париж – Вена перестал существовать с прекращением государственных субсидий для французских операторов. Представитель ÖBB считает, что ночные поезда останутся нишевым продуктом в транспортной системе ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Мария Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 09:20 • Новости дня
    Боррель скрывал доходы от Abengoa при работе президентом EUI

    Tекст: Вера Басилая

    В 2012 году Жозеп Боррель оставил пост президента Европейского университетского института после того, как его уличили в сокрытии доходов от компании Abengoa, где он совмещал руководство с платной работой.

    Расследование Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей выяснило, что экс- глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не задекларировал внешние доходы от испанской энергетической компании Abengoa в 2012 году, передает РИА «Новости».

    Тогда испанские СМИ сообщили, что он получил около 300 тыс. евро в год за работу в совете директоров после ухода из Европарламента, но не раскрыл этот факт, когда возглавил Европейский университетский институт (EUI).

    По уставу института, президент обязан декларировать все источники дохода для поддержания беспристрастности, однако Боррель скрыл информацию, ограничившись служебным письмом, где назвал нарушение «процедурной ошибкой». Представители института сочли поступок конфликтом интересов, поскольку Abengoa лоббировала проекты, связанные с деятельностью института, сообщают испанские СМИ.

    Несмотря на этот инцидент, Боррель продолжил карьеру и стал верховным представителем ЕС по иностранным делам с 2019 по 2024 годы. Сейчас новый интерес к его биографии связан с расследованием Европейской прокуратуры относительно работы Европейской службы внешних связей в 2021-2022 годах, включая финансирование Дипломатической академии Европейского союза.

    Полиция Бельгии, по поручению Европейской прокуратуры, 2 декабря провела обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе.

    Полиция Бельгии задержала, допросила и отпустила из-под стражи трех человек, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

    Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, но вскоре ей позволили покинуть отделение полиции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 10:32 • Новости дня
    Захарова заявила о страхе Запада перед выращенным «монстром» Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный Западом монстр в виде Владимира Зеленского уже дышит им в затылок, теперь несет угрозу уже самим западным державам, а поставленное вооружение оказалось в разных регионах мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский стал для стран Запада угрозой, сообщает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что «страшно им» и вскоре станет еще страшнее, поскольку созданный Западом монстр – Зеленский – теперь «дышит им в затылок».

    «Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи – он уже проявлял себя на, например, африканском континенте», – сказала Захарова в эфире.

    По ее словам, вооружения, которые Запад поставляет на Украину, уже разлетелись по всему миру.

    Захарова добавила, что сейчас западное сообщество больше не видит в Зеленском «борца за демократию» и начинает замечать коррупцию киевского режима. Она подчеркнула, что сейчас западным странам нужно «просыпаться» и осознать последствия своих действий.

    МИД России обвинил Запад и киевские власти в использовании африканских террористов для диверсий против России.

    Захарова заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских странах.

    Власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку Киевом терроризма.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Строительство заграждения на границе Латвии с Россией завершено

    Tекст: Катерина Туманова

    В Латвии объявили об окончании строительства заграждения для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Россией и Белоруссией, сообщили в строительной компании Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

    «В общей сложности на латвийско-российской границе построено около 280 км забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено. В настоящее время введено в эксплуатацию 72 км из ранее построенного участка ограждения (99 км)», – приводит ТАСС данные из пресс-релиза VNI.

    Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что завершенный объект усилит безопасность населения страны и позволит реагировать на «давление организованной нелегальной миграции, поддерживаемой агрессивными соседними странами».

    По его словам, основной задачей органов безопасности остается формирование современной и эффективной службы охраны внешней границы Евросоюза. Поэтому Латвия должна способствовать тому, чтобы новые инженерные сооружения помогли повысить уровень контроля на границе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Латвия заняла в «Рейтинге недружественных правительств» третье место.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Песков заявил о грядущих трудностях для лидеров ЕС на выборах

    Песков оценил перспективы европейских лидеров на будущих выборах в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейским руководителям будет непросто на предстоящих выборах из-за растущего недовольства граждан по ключевым вопросам.

    На следующих выборах лидерам Евросоюза будет очень нелегко, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистов о возможном росте недовольства среди европейцев в связи с одобрением кредита для Киева в 90 млрд евро, Песков подчеркнул: «То, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно».

    По словам Пескова, до новых выборов гражданам Евросоюза придется мириться с руководителями, которых они избрали ранее.

    В Кремле отмечают, что у европейских жителей ограничены инструменты для смены власти между выборами, а недовольство решениями руководства, в частности выделением крупного кредита Киеву, не приведет к досрочным кадровым перестановкам в ЕС.

    Ранее лидеры Евросоюза не смогли согласовать изъятие российских активов. В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения на этом фоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единство ЕС ждет испытание угрозой поражения.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Politico: Трамп испытывает трудности в завоевании правых Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остается непопулярным у европейцев, в том числе у сторонников правых партий, которых он считает союзниками, показал опрос, проведенный Politico совместно с исследовательской компанией Public First.

    В Британии только 50% сторонников партии Reform сообщили о положительном отношении к Трампу. Во Франции и Германии лишь треть симпатизирующих правым выражают ему поддержку, пишет Politico со ссылкой на результаты исследования.

    В большинстве стран, включая Францию, Германию и Канаду, две трети участников опроса высказали негативное мнение о президенте США. Даже среди избирателей националистических партий их отношение к Трампу оказалось сдержанным: например, во Франции среди сторонников National Rally больше недовольных (38%), чем поддерживающих (30%). В Германии 34% сторонников «Альтернативы для Германии» думают о нем положительно, 33% негативно.

    Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен пытается расширить электорат перед ключевыми выборами 2027 года, однако ее руководство отвергло попытки Белого дома поддержать европейских правых. Лидер партии Жордан Барделла заявил, что он против «вассалитета» по отношению к «старшему брату» Трампу, а французский политик Тьерри Мариани отметил, что риторика Трампа заставляет Францию чувствовать себя колонией.

    Еще одним показателем стала реакция на торговые тарифы США: 60% сторонников опроса сочли их вредными для Франции, а почти половина выступила за ответные меры. Аналогичная тенденция прослеживается среди германских и британских респондентов, хотя сторонники правых популистов чаще готовы мириться с ограничениями либо не стремятся к симметричным тарифам.

    Опрос прошел с 5 по 9 декабря, в нем приняло участие 10 тыс. 510 взрослых из США, Канады, Британии, Франции и Германии. Компания Public First заявляет о гарантированном корректном распределении выборки по возрасту, полу и географии.

    Стоит отметить, что данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Кнайсль назвала речь Вэнса в Мюнхене ключевым событием года для Европы

    Кнайсль назвала речь Вэнса о внутренней угрозе Европе переломным событием года

    Tекст: Вера Басилая

    Мюнхенское выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса, заявившего, что Европе угрожает опасность изнутри, стало важнейшей речью последних десятилетий, заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГ Карин Кнайсль.

    Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса, в которой он заявил, что главная угроза для Европы исходит от нее самой, стала ключевым событием 2025 года, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости».

    Кнайсль отметила, что эта речь не только произвела сильное впечатление на участников конференции, но и, по ее мнению, стала одной из важнейших за последние 20 лет.

    По словам Кнайсль, Вэнс первым использовал новую риторику США в отношении Европы, что стало поворотным моментом для трансатлантических отношений. Она подчеркнула, что буквально через несколько дней после его выступления состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, который ознаменовал старт серии встреч по урегулированию конфликта на Украине.

    Кнайсль подчеркнула, что речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности занимает особое место в современной политической хронологии. Она назвала этот момент по-настоящему переломным для международной повестки.

    Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность изменениями в Европе и призвал сохранить европейскую идентичность.

    США в своей Стратегии безопасности описали европейские страны как утратившие суверенитет и демонстрирующие признаки подавления демократических процессов.

    Американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что Трамп сможет победить либеральные элиты ЕС только при решительных мерах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву
    Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому мрачное будущее
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации