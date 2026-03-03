Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию блока на кризис, пишет Politico.

Фон дер Ляйен планировала выпустить совместное заявление с призывом к сдержанности, но глава дипломатии ЕС опередила ее на полчаса с собственным сообщением.

Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы.

«Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.