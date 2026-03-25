Нефть подешевела почти на 5% на ожиданиях мира на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мировые цены на нефть существенно снижаются на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

Газета The New York Times сообщила, что власти США передали Ирану план выхода из ближневосточного конфликта. Новость вызвала волну оптимизма среди участников рынка, которые теперь надеются на быстрый переход к мирному урегулированию.

Глава отдела исследований сырьевых товаров и выбросов углерода в Westpac Banking Corp Роберт Ренни заявил агентству Bloomberg: «Мы явно перешли от стадии, которая могла бы стать »полным уничтожением« в американо-иранском конфликте, к переговорному завершению, хотя, учитывая отсутствие доверия с обеих сторон, это завершение, вероятно, будет сложным и затяжным».

По мнению главного инвестиционного стратега Saxo Markets в Сингапуре Чару Чананы, снижение нефтяных котировок связано с уменьшением «премии» за военный риск. Аналитики отмечают, что потенциальное смягчение напряжённости может и дальше оказывать давление на рынок энергоносителей.

