    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 19:05 • В мире

    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном

    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Это не только вызвало новый рост цен на газ в мире, но и показало, что страны Персидского залива больше не могут чувствовать себя в безопасности, помогая США. Дальнейшая эскалация конфликта невыгодна никому, включая Вашингтон. Однако Америка сейчас не может завершить операцию, не потеряв лица. Как будет развиваться ситуация дальше и кто выйдет победителем?

    Конфликт на Ближнем Востоке с началом взаимных ударов по инфраструктуре энергетики вступил в новую фазу, подчеркнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Исламская республика не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран», – говорится в заявлении Корпуса.

    Напомним, 18 марта Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс. После этого Тегеран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу, расположенном на берегу Красного моря, а также по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству СПГ.

    Как сообщила катарская нефтегазовая корпорация QatarEnergy, предприятию «нанесен значительный ущерб». На территории Рас-Лаффан начались несколько пожаров. Помимо СПГ-завода там находятся несколько перерабатывающих предприятий и порт, который предназначен для экспорта газа.

    Минобороны Катара заявило, что Иран запустил пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира». Отметим, на мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», –прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что удар Ирана по СПГ-заводу в Катаре вызвал хаос. «Нам срочно нужна стратегия выхода из войны. Мы хотим видеть путь выхода из этой войны. Мы видим хаос на Ближнем Востоке и последствия для всего мира», – цитирует ее заявление ТАСС. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам в регионе – газовым, нефтяным, а также объектам водоснабжения.

    Он напомнил, что цены на нефть и газ сильно выросли после блокирования Ормузского пролива, и предупредил, что в случае уничтожения производственных мощностей «последствия этой войны будут гораздо более долгосрочными». Примечательно, что Макрон назвал «опрометчивой эскалацией» ответные удары Тегерана по производственным мощностям в ряде стран Персидского залива.

    На ситуацию отреагировал и Дональд Трамп. Он заверил, что Вашингтон не был заранее проинформирован о планах еврейского государства ударить по иранскому газовому месторождению. «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как Южный Парс. Пострадала относительно небольшая часть месторождения», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Исламская республика откажется от атак на «невинный, в этом случае, Катар». В противном случае Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Но по данным СМИ, Штаты были проинформированы о намерениях еврейского государства.

    Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар». «Судя по тональности Трампа, он растерян в связи с происходящим. Сваливать ответственность на агрессивного партнера – не самый выигрышный ход.

    Если неправда, то просто несолидно.

    А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    «Дела вокруг операции против Ирана складываются откровенно плохо. Американский лидер создал энергетический кризис», – высказал мнение американист Дмитрий Дробницкий. Более того, как прогнозируют аналитики, ситуация будет лишь усугубляться.

    Ударом по Южному Парсу еврейское государство сознательно спровоцировало новый этап войны на Ближнем Востоке.

    Теперь среди целей – энергетическая инфраструктура, от которой зависят страны Европы и Азии. Аналогичными методами пользуется Киев, атакуя объекты Турецкого и Голубого потоков.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз.

    Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, что приведет к последствиям как политическим, так и экономическим.

    Во-первых, произошедшее продемонстрировало всю слабость и уязвимость стран залива, подчеркнул Анпилогов. «Начинает рушиться иллюзия, в которую Доха, похоже, сама верила, можно одновременно аккуратно выстраивать отношения с Ираном и рассчитывать на поддержку США. Реальность, как обычно, оказывается жестче», – добавил эксперт по Ближнему востоку, политолог Александр Каргин в своем Telegram-канале. Он указал, что

    в критический момент Иран наносит удары, а США ограничиваются заявлениями.

    «Это сигнал всем в регионе: в этом ближневосточном конфликте обстоятельства будут вынуждать занимать чью-то сторону, а при этом сам конфликт явно пойдет по нарастающей, ибо сворачивать боевые действия как таковые Трамп не собирается», – считает он.

    Во-вторых, по оценкам Анпилова, ответ Ирана оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик.

    Схожей точки зрения придерживается Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков.

    По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. По данным Bloomberg, цены на газ выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре, нанесенного в ответ на атаку на газовое месторождение Южный Парс. Произошедшее вызвало серьезные колебания и на нефтяном рынке, указывает агентство.

    Между тем, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%.

    «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил Юшков.

    Он напомнил, что европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа.

    Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – указал Юшков.

    По мнению Анпилогова, для Америки результаты этого удара двойственные. «Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      3 комментария
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Иран переживает нашествие варваров

      Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

      6 комментариев
    • Андрей Колесник Андрей Колесник
      Мы вступили в новую террористическую реальность

      В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

      21 комментарий
    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

