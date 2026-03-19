  • Новость часаЭксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    5 комментариев
    Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    18 комментариев
    19 марта 2026, 11:18 • В мире

    Стубб предложил Трампу разменять Ормуз на Украину

    Стубб предложил Трампу разменять Ормуз на Украину
    @ Samuel Corum/CNPKeystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа ответила на предложение Дональда Трампа о присоединении к защите Ормузского пролива. Президент Финляндии Александр Стубб допустил отправку кораблей ЕС на Ближний Восток, однако с условием, что США в обмен нарастят поддержку Украине. Впрочем, эксперты считают: идея, высказанная в Хельсинки, заведомо неосуществима. Почему Стубб пытается продать Трампу воздух?

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил Дональду Трампу сделку: Европа направит корабли для защиты Ормузского пролива в обмен на увеличение американской помощи Украине. «Я думаю, это действительно хорошая идея», – цитирует главу государства Politico.

    Стубб признал, что инициатива нуждается в детальной проработке. Как отмечает издание, европейские политики опасаются, что эскалация между США и Ираном может ограничить возможности ВСУ. Кроме того, в Брюсселе считают, что рост цен на нефть из-за боевых действий вынудит Вашингтон ослабить антироссийские санкции.

    Эти опасения разделяет и сам Стубб. Bloomberg пишет, что финский лидер обеспокоен смещением фокуса Штатов с Украины на Ближний Восток. «Внимание сейчас сосредоточено на этом, а не на мирном посредничестве. К сожалению», – констатировал президент.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона успехом не увенчались.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты. Премьер Японии Санаэ Такаити будет вынуждена обсуждать идею с Трампом лично – встреча ожидается в ближайшее время.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    По мнению экспертов, ЕС отказывается ввязываться в историю с Ормузским проливом вовсе не из принципа, а по причине банальной военной немощи. Флоты ключевых стран ЕС за годы недофинансирования пришли в упадок: не хватает ни боеготовых кораблей, ни ракет, ни подготовленных экипажей. Выделить серьезную группировку для защиты танкеров в узкой и простреливаемой акватории европейцы просто физически не способны.

    При этом Иран может устроить в «бутылочном горлышке» пролива кошмар для противника. Европейским кораблям придется действовать в условиях минирования, массированных атак беспилотников, противокорабельных ракет и ударных сил и средств. На фоне тотального дефицита средств ПВО избежать потерь не удастся. А любое «ранен» или «убит» в этом морском бою обернется для европейских элит политической катастрофой.

    «Таким образом, Стубб продает Трампу воздух,

    пытаясь разменять гипотетическую поддержку в Ормузском проливе на возвращение США к полноценной помощи Украине. Однако глава Белого дома не готов давать таких обещаний, да и самой поддержки ВСУ с американской стороны уже, скорее всего, не будет», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, финский президент пытается предложить то, чем не располагает, так как Хельсинки не обладает самостоятельными возможностями для полноценной миссии или содействия США в регионе. Если же говорить о коалиционном подходе к решению вопроса, тогда здесь потребуется мандат НАТО. «Но в альянсе эту идею никто не поддерживает», – пояснил эксперт.

    «При этом на следующей неделе Стубб собирает в Хельсинки саммит по вопросу помощи Украине. Возможно, именно к этому мероприятию он и готовит свою "ормузскую инициативу", пытаясь намекнуть Трампу: на фоне конфликта на Ближнем Востоке про Киев забывать нельзя», – добавляет собеседник.

    У европейцев теперь две проблемы, и Стубб пытается решить их одним ходом, полагает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Первая проблема – иранский конфликт полностью перетянул внимание на себя, отодвинув украинскую тему на второй план. С учетом негативного отношения Европы к ближневосточному конфликту продать идею отправки сил в Ормузский пролив будет крайне трудно», – говорит он.

    «Вторая проблема – потери в проливе гарантированы, поэтому европейцы опасаются втягиваться в авантюру Трампа. Заявление Стубба – скорее информационный вброс, чтобы проверить реакцию или найти заинтересованных. Но лидеры ЕС уже дали понять: они отказываются от участия в конфликте с Ираном», – поясняет эксперт.

    «Стубб – человек креативный, но пока его попытки найти компромисс результата не приносят.

    Да и сам он вряд ли верит в успех: технически идея провальная. Теоретически европейские корабли могли бы стать поддержкой для Трампа, но добираться туда слишком долго, а сам пролив узкий и легко простреливается с обеих сторон», – добавляет собеседник.

    «Европейский контингент станет хорошей мишенью для Ирана, который давно готовился к такому сценарию. Тегеран располагает и "москитным" флотом, и беспилотниками, и ударными силами. Если в проливе станет тесно и корабли начнут мешать друг другу, Иран этим воспользуется. Европейцы это хорошо понимают, потому и стараются избежать позорного поражения, которое может обернуться политическим кризисом», – заключил Козюлин.

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации