Стубб предложил Трампу разменять Ормуз на Украину

Tекст: Олег Исайченко

Президент Финляндии Александр Стубб предложил Дональду Трампу сделку: Европа направит корабли для защиты Ормузского пролива в обмен на увеличение американской помощи Украине. «Я думаю, это действительно хорошая идея», – цитирует главу государства Politico.

Стубб признал, что инициатива нуждается в детальной проработке. Как отмечает издание, европейские политики опасаются, что эскалация между США и Ираном может ограничить возможности ВСУ. Кроме того, в Брюсселе считают, что рост цен на нефть из-за боевых действий вынудит Вашингтон ослабить антироссийские санкции.

Эти опасения разделяет и сам Стубб. Bloomberg пишет, что финский лидер обеспокоен смещением фокуса Штатов с Украины на Ближний Восток. «Внимание сейчас сосредоточено на этом, а не на мирном посредничестве. К сожалению», – констатировал президент.

Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона успехом не увенчались.

Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты. Премьер Японии Санаэ Такаити будет вынуждена обсуждать идею с Трампом лично – встреча ожидается в ближайшее время.

Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

По мнению экспертов, ЕС отказывается ввязываться в историю с Ормузским проливом вовсе не из принципа, а по причине банальной военной немощи. Флоты ключевых стран ЕС за годы недофинансирования пришли в упадок: не хватает ни боеготовых кораблей, ни ракет, ни подготовленных экипажей. Выделить серьезную группировку для защиты танкеров в узкой и простреливаемой акватории европейцы просто физически не способны.

При этом Иран может устроить в «бутылочном горлышке» пролива кошмар для противника. Европейским кораблям придется действовать в условиях минирования, массированных атак беспилотников, противокорабельных ракет и ударных сил и средств. На фоне тотального дефицита средств ПВО избежать потерь не удастся. А любое «ранен» или «убит» в этом морском бою обернется для европейских элит политической катастрофой.

«Таким образом, Стубб продает Трампу воздух,

пытаясь разменять гипотетическую поддержку в Ормузском проливе на возвращение США к полноценной помощи Украине. Однако глава Белого дома не готов давать таких обещаний, да и самой поддержки ВСУ с американской стороны уже, скорее всего, не будет», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Таким образом, финский президент пытается предложить то, чем не располагает, так как Хельсинки не обладает самостоятельными возможностями для полноценной миссии или содействия США в регионе. Если же говорить о коалиционном подходе к решению вопроса, тогда здесь потребуется мандат НАТО. «Но в альянсе эту идею никто не поддерживает», – пояснил эксперт.

«При этом на следующей неделе Стубб собирает в Хельсинки саммит по вопросу помощи Украине. Возможно, именно к этому мероприятию он и готовит свою "ормузскую инициативу", пытаясь намекнуть Трампу: на фоне конфликта на Ближнем Востоке про Киев забывать нельзя», – добавляет собеседник.

У европейцев теперь две проблемы, и Стубб пытается решить их одним ходом, полагает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Первая проблема – иранский конфликт полностью перетянул внимание на себя, отодвинув украинскую тему на второй план. С учетом негативного отношения Европы к ближневосточному конфликту продать идею отправки сил в Ормузский пролив будет крайне трудно», – говорит он.

«Вторая проблема – потери в проливе гарантированы, поэтому европейцы опасаются втягиваться в авантюру Трампа. Заявление Стубба – скорее информационный вброс, чтобы проверить реакцию или найти заинтересованных. Но лидеры ЕС уже дали понять: они отказываются от участия в конфликте с Ираном», – поясняет эксперт.

«Стубб – человек креативный, но пока его попытки найти компромисс результата не приносят.

Да и сам он вряд ли верит в успех: технически идея провальная. Теоретически европейские корабли могли бы стать поддержкой для Трампа, но добираться туда слишком долго, а сам пролив узкий и легко простреливается с обеих сторон», – добавляет собеседник.

«Европейский контингент станет хорошей мишенью для Ирана, который давно готовился к такому сценарию. Тегеран располагает и "москитным" флотом, и беспилотниками, и ударными силами. Если в проливе станет тесно и корабли начнут мешать друг другу, Иран этим воспользуется. Европейцы это хорошо понимают, потому и стараются избежать позорного поражения, которое может обернуться политическим кризисом», – заключил Козюлин.