Минфин оценил потенциал технологического развития БРИКС в 406 млрд долларов
Страны БРИКС обладают большим потенциалом в развитии технологического суверенитета, при этом расширение рынка финансирования технологического развития в странах объединения оценивается в 406 млрд долларов в год, сообщил Минфин по итогам исследования Центрального университета при поддержке министерства.
В сообщении говорится, что в большинстве стран БРИКС ежегодные расходы на исследования и разработки находятся в диапазоне от 0,2% до 1,5% ВВП, тогда как в других экономиках этот показатель составляет от 3,2% до 6,4%. Венчурный рынок в странах объединения также уступает по масштабам – всего 0,1-0,3% ВВП.
На страны БРИКС приходится более 50% населения планеты и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Тем не менее, в объединении пока отсутствуют сильные технологические компании, развитая интеллектуальная собственность и эффективные механизмы внедрения технологий на рынок.
«Потенциал объединения в этой сфере значителен, но, чтобы его реализовать, важно четко понимать, какие барьеры сдерживают развитие», – указано в материалах. Российская сторона считает, что обсуждение этой темы должно основываться на анализе конкретных факторов и поиске практических решений.
Анализ и его выводы будут рассмотрены на предстоящем 11-м ежегодном заседании Совета управляющих Нового банка развития, которое в этом году принимает Россия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров на сессии саммита БРИКС рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы объединения.
Президент России Владимир Путин подчеркнул роль БРИКС в выстраивании технологических и финансовых платформ развития и механизмов долгосрочного инвестирования.
Министр экономразвития Максим Решетников предложил странам БРИКС расширить сотрудничество в сфере инвестиций и технологий и создать условия для роста взаимной торговли и совместных промышленных проектов.