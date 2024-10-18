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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 22:04 • Новости дня

    Эксперт: БРИКС стал площадкой развития суверенных государств

    Экономист Малинин: Равноправный диалог участников стал основой успешного развития БРИКС

    Эксперт: БРИКС стал площадкой развития суверенных государств
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    БРИКС – это площадка, нацеленная на построение справедливого многополярного мирового порядка. В рамках этого процесса в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Алексей Малинин. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Делового форума БРИКС.

    «Владимир Путин всегда показывал колоссальную вовлеченность в организацию процессов взаимодействия стран БРИКС. Неудивительно, ведь один из приоритетов объединения – создание независимой системы расчетов в национальных валютах. Это крайне актуальная тема для нынешнего времени, потому что она позволяет преодолевать санкционное давление Запада, которое осуществляется не только в отношении России, но и других стран», – отметил Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член клуба «Дигория».

    «Это позволит многим государствам диверсифицировать свою внешнюю торговлю, экономику и политику. У них появится возможность осуществлять сделки без привязки к доллару. Это крайне важная часть движения к построению многополярного мирового порядка. Россия же находится в авангарде этих процессов», – напомнил собеседник.

    «БРИКС – это площадка развития суверенных государств. Здесь нет доминирующей силы, гегемона. И это создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. Повестка работы постоянно расширяется», – отметил аналитик. – «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке».

    В пятницу Путин выступил на пленарном заседании Делового форума БРИКС. Форум проходит в Москве, в преддверии саммита, который состоится в Казани 22–24 октября. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    «Российское председательство проходит под общим девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи», – сказал Путин.

    «Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» и продолжает расти», – добавил он.

    В рамках объединения, подчеркнул президент, выстраиваются различные платформы развития. «Это каналы коммуникаций, технологические и образовательные стандарты, финансовые системы, платежные инструменты и, конечно же, механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования. То есть экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне», – отметил Путин.

    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

    «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    18 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

    «Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

    «Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

    Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем. «Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

    Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    18 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП

    Путин сообщил, что совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

    По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

    Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.

    Кроме того, Путин заявил, что в 2024 году средние темпы роста ВВП в странах БРИКС прогнозируются на уровне 4%, что превышает показатель в странах «семерки» (1,7%) и ожидаемые общемировые показатели (3,2%).

    По мнению главы государства, страны БРИКС играют значимую роль в глобальной экономике, и эта роль будет расти.

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    18 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а 79% уверены в его эффективной работе, при этом положительная оценка работы правительства повысилась до 54%, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса ФОМ, проведенного с 11 по 13 октября, свидетельствуют о том, что 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 79% считают, что он хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса, 54% респондентов положительно оценили работу правительства России, что на три процентных пункта выше, чем в предыдущем исследовании. Также выяснилось, что 59% опрошенных уверены в успешной работе главы правительства Михаила Мишустина, это на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущими данными.

    Что касается партийной поддержки, то «Единая Россия» получила 44% голосов опрошенных, уменьшив свои позиции на два процентных пункта. Уровень поддержки КПРФ снизился на один процентный пункт, составив 7%, в то время как ЛДПР осталась на прежнем уровне – 10%. «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 3% поддержки, причем у первой партии это на один процентный пункт меньше, чем ранее.

    В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Общественное мнение» провел опрос с 4 по 6 октября, в котором уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян дали положительную оценку его деятельности.

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    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    18 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров

    Путин: Россия ускоренно перенаправляет транспортные потоки на надежных партнеров

    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

    По его словам, с целью улучшения логистики в деловом совете БРИКС была учреждена отдельная подгруппа. Путин выразил благодарность представителям бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы, сообщает ТАСС.

    Президент также отметил, что дальнейший рост БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния. В рамках объединения создаются платформы для коммуникации, технологических и образовательных стандартов, а также финансовые системы и платежные инструменты.

    Эти меры направлены на достижение экономического суверенитета, который, по мнению Путина, усиливает потенциал стран и открывает новые возможности для их развития.

    Напомним, Путин прибыл прибыл в Центр международной торговли, где проходит пленарное заседание Делового форума БРИКС.

    На деловом форуме объединения Путин отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика.

    Президент России также подчеркнул значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки» и стабильный рост экономик.

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    18 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами СМИ стран БРИКС.

    «Что касается политического устройства. Вот здесь ваш египетский коллега <…> говорил о том, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе встречи глава Российского государства отмечал, что к данному моменту 30 стран изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, или так или иначе присоединиться к работе организации.

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    17 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.

    На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

    Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.

    «Это настоящий герой», – сказал Путин.

    В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.

    Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

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    18 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил отказ ехать на саммит G20 в Бразилию

    Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать его

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, чтобы не срывать его. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю», – сказал глава государства, комментируя возможность поездки на саммит в свете выдачи ордера МУС на его арест. При этом Путин подчеркнул, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения», передает ТАСС.

    «Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС [в качестве ограничительного фактора], разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – пояснил он.

    Форум «двадцатки» Путин считает полезным. «В принципе «двадцатка» – это хороший форум. Он полезный в целом. Если его, конечно, дальше не будут политизировать. Там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался как чисто экономическая платформа. Если это будет развиваться именно в таком ключе – это будет полезно», – считает президент.

    Путин добавил, что Международный уголовный суд не признается многими странами мира. «Международный уголовный суд не имеет универсального значения, это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают. Китай не признает, Турция», – сказал он.

    При этом ордер МУС  можно было бы легко обойти при необходимости, отметил президент. «Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение – и все. И юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. У нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом», – пояснил Путин.

    Ранее сообщалось, что бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    18 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоресурсы в России «просто безграничные», их легко поставлять в Китай, так как у стран общая граница, которая не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая.

    «Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России – четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России», – сказал Путин.

    Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

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    18 октября 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организация БРИКС стала занимать значительную часть суши всей планеты Земля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран этой структуры. Он заявил, что еще 30 стран изъявили желание в той или иной степени присоединиться к деятельности организации.

    «БРИКС – это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота и уровня в мировой торговле», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что БРИКС продолжает расширяться, и наблюдается большой интерес к объединению.

    «30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил, что это показывает важность присоединения к этой структуре для таких государств. «Сразу за этой волной нарастает следующая. Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относится к расширению. Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты», – отметил президент России.

    Напомним, в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС. По его предположению, экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии продемонстрируют позитивный рост, а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    18 октября 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной

    Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на основе стамбульских соглашений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но только основываясь на стамбульских соглашениях, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    Путин отметил, что долгие переговоры в Турции привели к созданию документа, который был парафирован главой украинской делегации. «Но если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над мирным завершением конфликта, но только на основе подготовленного документа, «Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», – отметил глава государства.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    18 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин: Россию, Китай, Индию ожидает позитивный рост экономики

    Путин: Россию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию ожидает позитивный рост экономики

    Путин: Россию, Китай, Индию ожидает позитивный рост экономики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прогнозирует, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

    «Рост, позитивный рост, будет в таких мощных странах, как Китай, Индия, позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки», – передает ТАСС слова Путина на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

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    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

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    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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