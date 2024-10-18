Эксперт: БРИКС стал площадкой развития суверенных государств

Экономист Малинин: Равноправный диалог участников стал основой успешного развития БРИКС

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Путин всегда показывал колоссальную вовлеченность в организацию процессов взаимодействия стран БРИКС. Неудивительно, ведь один из приоритетов объединения – создание независимой системы расчетов в национальных валютах. Это крайне актуальная тема для нынешнего времени, потому что она позволяет преодолевать санкционное давление Запада, которое осуществляется не только в отношении России, но и других стран», – отметил Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член клуба «Дигория».

«Это позволит многим государствам диверсифицировать свою внешнюю торговлю, экономику и политику. У них появится возможность осуществлять сделки без привязки к доллару. Это крайне важная часть движения к построению многополярного мирового порядка. Россия же находится в авангарде этих процессов», – напомнил собеседник.

«БРИКС – это площадка развития суверенных государств. Здесь нет доминирующей силы, гегемона. И это создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. Повестка работы постоянно расширяется», – отметил аналитик. – «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке».

В пятницу Путин выступил на пленарном заседании Делового форума БРИКС. Форум проходит в Москве, в преддверии саммита, который состоится в Казани 22–24 октября. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

«Российское председательство проходит под общим девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи», – сказал Путин.



«Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» и продолжает расти», – добавил он.

В рамках объединения, подчеркнул президент, выстраиваются различные платформы развития. «Это каналы коммуникаций, технологические и образовательные стандарты, финансовые системы, платежные инструменты и, конечно же, механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования. То есть экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне», – отметил Путин.

