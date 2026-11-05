По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже
Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже
Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.
Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.
В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.