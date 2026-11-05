Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин наградил сотрудников Росфинмониторинга в честь юбилея ведомства
Президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь 25-летия Росфинмониторинга вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.
Орденом Почета награждены начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель межрегионального управления по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев, передает ТАСС.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получили Наталья Каракулина и Валентина Блинова. Руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин получил из рук главы государства медаль «За храбрость» II степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
В воскресенье глава государства поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с 25-летием.
В августе стало известно о получении Росфинмониторингом доступа к сведениям о транзакциях в Системе быстрых платежей.