Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Хуситы заявили об ударе дрона по аэропорту на востоке Саудовской Аравии
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена <…> нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме с помощью беспилотника», – цитирует его ТАСС. По словам представителя движения, атака привела к перебоям в воздушном сообщении в саудовской авиагавани.
За прошедшие сутки военная авиация Саудовской Аравии нанесла 61 авиационный удар по объектам в Сане и ряде йеменских провинций, заявил Сариа. В результате обстрелов с использованием истребителей F-15 и Typhoon есть погибшие и раненые среди мирного населения.
С начала эскалации аравийская коалиция нанесла по территории Йемена в общей сложности «4197 авиационных и ракетных ударов», добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.
В понедельник движение нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии.
На прошлой неделе хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.