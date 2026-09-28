В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам

Дрискол: Оборонная промышленность США оказалась не готовой к современным войнам

Tекст: Дарья Григоренко

Дрисколл выразил мнение о неготовности американского военно-промышленного комплекса к современным конфликтам, передает РИА «Новости». Он отметил, что концепция развития обороны, опирающаяся на союзников, также устарела.

«Мировая архитектура обороны до сих пор ориентирована на индустриальную модель времен холодной войны. Эта модель в общем и целом охватывает оборонные компании Соединенных Штатов, которые создают небольшие партии уникальных вооружений, работающих на проприетарном изолированном программном обеспечении», – заявил Дрисколл в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

По мнению бывшего министра, за последние 20 лет не произошло фундаментальных изменений во взаимодействии американских систем с системами союзников. В относительно мирное время решения принимались в угоду особым интересам, что укрепило позиции монополистов и законсервировало старые платформы вооружений.

Дрисколл подчеркнул, что в 2025 году сухопутные силы США выглядят так же, как в 1975 году, из-за стремления сохранить статус-кво. Небольшие государственные заказы заставили производителей сосредоточиться на сохранении рабочих мест, выпуская дорогие и сложные в замене вооружения. Для решения проблемы он предлагает привлекать малый и средний бизнес, использовать открытые системы и оптимизировать закупки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Дэниел Дрисколл официально подтвердил свою отставку с поста гражданского министра армии США.

Вскоре в ходе выступления в Киеве бывший чиновник предупредил о нехватке скорости и инноваций у крупнейших армий мира.

Из-за недофинансирования американские оборонные предприятия не успевают оперативно восполнять запасы высокоточных ракет.