Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
В Демократической Республике Конго предотвратили госпереворот
Вооруженные силы ДР Конго сорвали попытку государственного переворота, заявил официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвэн Экенге.
По его словам, силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе была подавлена попытка госпереворота, ситуация находится под контролем, заговорщики арестованы, передает ТАСС.
Ранее повстанцы движения M23 захватили город Рубайя на востоке Демократической Республики Конго после ожесточенных боев с правительственными войсками.