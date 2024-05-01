На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.2 комментария
Повстанцы M23 захватили город на востоке ДР Конго, есть жертвы среди мирного населения
Повстанцы движения M23 захватили город Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после ожесточенных боев с правительственными войсками.
«Повстанцы M23 захватили шахтерский город Рубайя в раздираемой войной восточной части Демократической Республики Конго после ожесточенных боев с правительственными войсками», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
По меньшей мере три мирных жителя погибли. Местные жители сообщили, что повстанцы вошли в город во вторник, и с тех пор он находится под их контролем. По информации сотрудника местного медицинского центра, среди погибших одна женщина, еще семь человек, включая ребенка, получили пулевые ранения.
Движение M23, представляющее интересы этнического меньшинства тутси, возобновило вооруженную борьбу в ноябре 2021 года, обвинив власти ДРК в несоблюдении соглашений о демобилизации и интеграции бойцов M23 в состав армии.