В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
Сербский логистический центр запустил российского робота-сортировщика посылок
«Фотомеханика» запустила в Сербии робота для обработки 90 тыс. посылок в сутки
В логистическом хабе Transfera в Белграде начал работу сверхточный робот-сортировщик от российской компании «Фотомеханика», способный обрабатывать до 90 тыс. отправлений в сутки.
Суточная мощность логистического центра благодаря новой системе выросла на 80%, передает РИА «Новости».
Точность идентификации оборудования достигает 99,8%, что позволяет существенно сократить долю ручной обработки. Система считывает штрих-коды сразу с шести сторон, одновременно измеряя габариты посылок для оптимального выстраивания отгрузки. Управление роботом осуществляется с помощью собственного программного обеспечения разработчика.
Складская логистика остается самым быстрорастущим сегментом роботизации в мире. По прогнозам экспертов, в России подобные технологии будут наиболее активно внедряться в ритейле и онлайн-торговле. В «Фотомеханике» ожидают роста этого рынка в стране более чем в девять раз в период до 2030 года, его объем может превысить 125 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о появлении в медицинских учреждениях автоматизированного аппарата для транспортировки компонентов крови.
В августе во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов анонсировали показ отечественных беспилотных систем для перевозки тяжелых грузов.
В июле губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах семи предприятий наладить выпуск робототехники для логистических комплексов.