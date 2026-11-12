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    12 ноября 2026, 23:25 • Политика

    Судьба жителей Константиновки выявит отношение Киева к людям

    Судьба жителей Константиновки выявит отношение Киева к людям
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложенная Владимиром Путиным гуманитарная миссия в Константиновке может не только спасти сотни мирных жителей, но и раскрыть правду о положении дел в городе – участие в ней заставит Киев признать потерю населенного пункта, которую украинские власти продолжают отрицать. Но отказ от гуманитарной акции тоже невыгоден Киеву. Как отреагирует Украина на инициативу Москвы и какие рычаги давления на Киев в этой ситуции есть у Вашингтона?

    Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Президент подчеркнул, что Россия контролирует этот населенный пункт и готова обеспечить безопасность инициативы.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    По словам главы государства, России может потребоваться пять суток для разминирования города. Если Киев считает, что город находится под его контролем, он также может со своей стороны обеспечить безопасность, отметил президент. Напомним, Минобороны сообщало об освобождении Константиновки еще в начале июля. Уже тогда Путин назвал это событие важным этапом во взятии славянско-краматорского узла, которое имеет большое стратегическое значение.

    Население города до начала СВО составляло около 78 тыс. Он осознанно превращался Киевом в крупный укрепрайон, прикрывавший дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса. Через него также проходит трасса Красноармейск-Константиновка, которая долгое время обеспечивала снабжение противника на покровском направлении.

    До этого Россия и Украина уже организовывали гуманитарные миссии. Например, с 27 октября по 1 ноября в Алешках при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп. Как сообщала Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России, режим остановки огня в ходе инициативы был полностью соблюден.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
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    Впрочем, город покинули не все мирные жители. «Ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще оставшихся местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – поясняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет,

    поскольку он еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта, о чем Москва неоднократно говорила. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – считает Рожин.

    Участие в гуманитарной миссии, предложенной Путиным, стало бы своеобразной росписью Зеленского в собственной лжи, согласна политолог Лариса Шеслер. «Поэтому Банковая, скорее всего, сделает из этого человеколюбивого предложения очередной повод для торга, в рамках которого Киев попытается «изобрести» особую лингвистическую уловку, способную обойти прямое признание потери города», – продолжает она.

    При этом, по ее мнению, в руках у американцев осталось не так уж и много рычагов воздействия на Киев. «Казалось бы, Вашингтон предоставляет ВСУ разведданные, дает право на использование спутников Starlink, продает европейцам вооружения, которые затем отправляются к ВСУ. И тем не менее, ни один из перечисленных инструментов не оказывается решающим в вопросе принуждения Украины к тому или иному действию. Остается надеяться, что в этот раз Белый дом сумеет найти нужный «ключ» ради реализации этой миссии», – говорит собеседница. При этом она отмечает, что

    дожидаться гуманитарных предложений от Киева, например, для вывода людей из Краматорска или Славянска – бессмысленно.

    «Офис Зеленского не считает жителей Донбасса своими согражданами. Они для них – предатели, чужие. Соответственно, в этих населенных пунктах ВСУ ведут себя как оккупационные войска», – подчеркивает Шеслер.

    Кроме того, Киев не стесняется использовать гражданских в качестве живого щита. И это разительно отличает республику от России. «Владимир Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы – один народ. Соответственно, Москва понимает ценность людей Донбасса, пытаясь протянуть им руку помощи даже в столь трудные времена», – подчеркивает эксперт.

    Разница подходов двух стран к оказавшемуся в тяжелой ситуации населению фронтовых зон объясняется и многовековой политической культурой, сформировавшейся в РФ, считает политолог Никита Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог». «Даже в условиях спецоперации, когда идут активные боевые действия, Москва не отказывается от гуманитарной составляющей своих идеологических воззрений», – поясняет он.

    «Она проявляется как в предложении Владимира Путина, так и в ежедневной работе Вооруженных сил. Человеческие жизни, общепринятые нормы морали и ценностные ориентиры для России никогда не являлись пустым звуком. Сохраняет Москва приверженность и международному праву, также задающему особые рамки ведения боевых действий», – заключил Сетов.

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