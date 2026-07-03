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Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
Освобождение Константиновки является первым и очень важным этапом на всем славянско-краматорском узле, заявил в ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин, поблагодарив бойцов за работу.
«Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», – заявил президент, о чем сообщает сайт Кремля.
Путин передал самые наилучшие слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова, которые приняли участие в освобождении города.
Освобождение Константиновки, подчеркнул президент, имеет важное стратегическое значение.
«[освобождение] является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики», – сказал он.
Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта.