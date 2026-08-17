Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
NYT: Украина следила за Россией через спутники до спецоперации
Киев получал космические снимки от правительств союзных стран и коммерческих компаний для действий против российской стороны еще до начала специальной военной операции, пишет газета The New York Times (NYT).
Украина применяла спутниковые данные для слежки за Россией до 2022 года, передает ТАСС. Доступ к подобной информации ранее предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования.
Поставки разведывательных материалов могли прерываться и зависели от политических решений западных союзников. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить передачу Украине снимков через Пентагон, однако позднее доступ восстановили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными с Киевом.
Позже администрация Белого дома продолжила передачу украинской стороне разведывательной информации оборонительного характера.
До этого США и Великобритания оказывали мощную поддержку ВСУ спутниковыми снимками для атаки на Курскую область.