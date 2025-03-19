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Белый дом сообщил о продолжении передачи разведданных Киеву
Администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.
Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится».
Ливитт добавила, что президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил решимость полностью урегулировать конфликт на Украине и подчеркнул важность достижения мира. По ее словам, обе стороны согласились с тем, что мир на Украине достижим, и высказали готовность работать в этом направлении.
Трамп также подчеркнул готовность США оказать помощь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине, что, по его мнению, будет «лучшим способом защиты критической инфраструктуры». Зеленский, в свою очередь, попросил дополнительные системы Patriot.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что экспертные группы из США и с Украины планируют встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.