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Эксперт объяснил выходы медведей к людям последствиями охоты
Эксперт объяснил выходы медведей к людям трофейной охотой
Массовый отстрел крупных медведей-самцов привел к изменению поведения медведиц, которые перестали растить детенышей осторожными, из-за чего животные стали чаще выходить к людям, заявил председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
«Численность медведей всегда была стабильна до тех пор, пока в стране массово не стала доступна трофейная охота на крупных медведей-самцов. Именно большой медведь, самец-доминант, является регулятором численности поголовья медведей. Медведицы находились в постоянном страхе, зная про опасность гибели медвежат от лап доминанта, и, как следствие, в таком же страхе воспитывались медвежата, им прививалась осторожность на каждом шагу», – заявил Иванов РИА «Новости».
В результате естественного отбора выживали только наиболее осторожные медвежата, приученные бояться неизвестного, включая человека.
Сокращение численности самцов привело к тому, что медведицы перестали бояться за потомство.
«Изменилась модель поведения медведей – уже не в одном поколении они растут без страха за свою жизнь. В связи с этим и участились их выходы к людям», – считает эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Красноярском крае сообщили о гибели охотника на медведей Виталия Елфимова. В среду дорожный рабочий на полуострове Таймыр подвергся нападению белого медведя. Во вторник власти Тувы предупредили о сохранении опасности выхода бурых медведей к населенным пунктам как минимум до декабря.